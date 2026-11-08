Lionel Messi continúa agrandando su leyenda en el fútbol mundial. A los 39 años, el astro rosarino consiguió un nuevo récord en su carrera al conquistar el Botín de Oro de la Major League Soccer (MLS) 2026, luego de finalizar la temporada regular con 26 goles y convertirse, por segundo año consecutivo, en el máximo artillero del campeonato con el Inter Miami .

La distinción tiene un valor histórico, ya que Messi se transformó en el primer jugador en conseguir este reconocimiento en dos temporadas consecutivas desde la creación de la MLS. Además, es el sexto futbolista en la historia de la competición que logra quedarse con el premio en más de una oportunidad.

El argentino terminó por delante del croata Petar Musa, delantero del FC Dallas, quien convirtió 22 tantos, mientras que Sam Surridge, de Nashville SC, completó el podio con 21 goles.

En cuanto a sus números, Messi disputó 31 encuentros de la temporada regular y registró un promedio de 0,84 goles por partido. Además, participó directamente en 43 tantos de Inter Miami, entre goles y asistencias, y anotó seis dobletes durante el campeonato. Otro dato destacado es que solamente uno de sus 26 goles llegó desde el punto penal.

El nuevo reconocimiento se suma a una temporada 2025 en la que Messi también había terminado como máximo goleador, con 29 conquistas. De esta manera, acumuló 55 goles en las últimas dos temporadas regulares y alcanzó los 75 tantos en las últimas tres campañas de la MLS.

Además, se convirtió en el segundo futbolista en la historia de la liga en marcar al menos 25 goles en dos temporadas consecutivas. Su recorrido goleador también incluye una trayectoria extraordinaria en Europa: fue ocho veces máximo artillero de la Liga española con Barcelona y terminó como goleador de la Champions League en seis ediciones.

Inter Miami, ahora va por los playoffs

El reconocimiento individual llegó después del empate 3-3 frente a Charlotte FC, en el cierre de la fase regular. Messi no pudo convertir en ese encuentro, pero ya tenía asegurado el primer puesto de la tabla de goleadores. Inter Miami finalizó segundo en la Conferencia Este, con 60 puntos, y ahora tendrá como próximo desafío a Columbus Crew en la primera ronda de los playoffs.

Mientras el equipo de Florida se prepara para afrontar la etapa decisiva del campeonato, Messi vuelve a demostrar que su vigencia no tiene límites y suma otro capítulo a una carrera repleta de récords y distinciones.