En el último partido del jueves, México y Corea del Sur se enfrentan en el Estadio Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026. Ambos equipos ganaron en el debut y, luego de la igualdad de República Checa ante Sudáfrica, saben que un triunfo sellará su pase a la siguiente fase como el primero de la zona debido a la regla del desempate olímpico. El encuentro es televisado por DSports y TyC Sports.

Formaciones

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Luis Romo, Érik Lira; Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Corea del Sur: Kim Seung-Gyu; Seol Young-Woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-Seok; Paik Seung-Ho, Hwang In-Beom; Lee Kang In, Lee Jae-Sung, Son Heung Min; Oh Hyeon-Gyu.

TV: DSports y TyC Sports.

Estadio: Jalisco (Guadalajara, México).

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

La previa

Luego de un estreno auspicioso ante una débil Sudáfrica en el partido inaugural, México llega a este encuentro con la expectativa de ya quedar primero en el Grupo A. En Guadalajara, los aztecas conducidos por Javier Aguirre pretenden seguir por la senda del triunfo. Respecto al último encuentro, el DT usará a Edson Álvarez en la zaga para reemplazar al expulsado César Montes, mientras que Jorge Sánchez y Luis Romo también se meten en el once en lugar de Álvaro Fidalgo y de Israel Reyes.

Los aztecas tienen saldo a favor en los dos juegos que se enfrentó a los surcoreanos, donde tienen dos victorias en dos encuentros. El primero en Francia 1998 con triunfo por 3-1 por fase de grupos. Veinte años después, se volvieron a cruzar en la misma instancia y México volvió a imponerse, esta vez por 2-1.

Por su parte, Corea del Sur llega de buena manera a este segundo partido, ya que remontó ante República Checa en el debut dando una muestra de carácter, ganando 2-1 luego de arrancar perdiendo. El conjunto asiático aspira volver a desplegar un buen juego para quedarse con el primer lugar del Grupo A ante los anfitriones y seguir dando qué hablar en el Mundial 2026.