La pelota sigue rodando y ya se juega la segunda fecha del Mundial 2026. En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, República Checa empata 1-1 con Sudáfrica, en un encuentro determinante para ambos. Luego de perder la primera fecha ante Corea del Sur y ante México respectivamente, los dos equipos van por tres puntos fundamentales que les permitan tener chances de pasar a 16vos del final. El encuentro es televisado por DSports y TyC Sports.

República Checa 1-1 Sudáfrica, los goles

Tan sólo seis minutos de partido bastaron para que República Checa se ponga arriba en el marcador. Luego de un lateral que tomó desprevenidos a los sudafricanos, Patrik Schick sacó un centro rasante que cruzó toda el área y le cayó a Alexandr Solka, que con un toque dejó en posición de gol a Michal Sadilek para que éste supere al arquero Ronwen Williams.

No obstante, los checos se refugiaron de más e iban a sufrir las consecuencias. Un disparo de Thapelo Maseko dio en el brazo de Pavel Sulc y la jueza Tori Penso decidió cobrar la pena máxima ante las protestas de todo el conjunto europeo. Poco le importó a Mokoena, que la colocó sobre el palo derecho de Matej Kovár para establecer el 1-1.

Formaciones

Rep. Checa: Matej Kovár; Tomas Holes, Robin Hranac, Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Vladimír Darida, Lukas Cerv, Michal Sadílek, Alexandr Sojka; Adam Hlozek y Patrik Schick

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Thalente Mbatha, Teboho Mokoena, Jayden Adams; Oswin Appollis, Thapelo Maseko e Iqraam Rayners.

TV: DSports y TyC Sports.

Árbitro: Tori Penso (EEUU).

Estadio: Mercedes Benz (Atlanta, EEUU).

La previa

Luego de una floja presentación ante los coreanos, el conjunto europeo tiene un desafío de vital importancia pensando en que luego cerrarán la primera fase mundialista enfrentado a México en el Estadio Azteca. Con algunos cambios, Miroslav Koubek pretende enderezar el rumbo de los checos, que en su vuelta tras 20 años de ausencia apuntan a los 16vos.

Los Bafana Bafana, por su parte, cayeron por 2-0 en el debut ente México y mostraron una actuación muy floja en el duelo inaugural de la Copa del Mundo. Obligado a recuperarse, el equipo africano tendrá al menos un cambio obligado por la expulsión de Sphephelo Sithole. Además, el enganche Themba Zwane, que ingresó en el complemento, también vio la roja y no contará para Hugo Broos en la alineación de hoy.