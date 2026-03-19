La primera ronda del Masters 1000 de Miami vuelve a escena este jueves, tras la suspensión del miércoles por lluvia, y los argentinos tendrán un papel protagónico en la jornada.

Desde temprano, Mariano Navone abrirá la actividad a partir de las 11 de la mañana (hora argentina), enfrentando al georgiano Nikoloz Basilashvili, un rival capaz de complicar incluso a los mejores del circuito. Navone llega en buena racha, tras levantar el Challenger de Cap Cana luego de una gira sudamericana irregular.

A las 13:20 será el turno de Camilo Ugo Carabelli, quien se enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard, conocido por uno de los saques más potentes del tour. Por su parte, Francisco Comesaña saltará a la cancha no antes de las 15:30 ante el chileno Alejandro Tabilo, en un duelo que buscará revertir un momento complicado en el circuito, con apenas un triunfo en sus últimos seis partidos.

La actividad argentina culminará cerca de la medianoche, con Sebastián Báez y Thiago Tirante. Báez se medirá con el australiano Adam Walton, mientras Tirante enfrentará al francés Valentin Royer.

En tanto, los preclasificados Francisco Cerúndolo (18°) y Tomás Etcheverry (29°) comenzarán su participación directamente en la segunda ronda, sumándose al grupo de argentinos que buscan avanzar en el torneo más importante del calendario de la ATP fuera de los Grand Slams.

Será una jornada cargada de tenis, con distintos estilos, generaciones y estrategias que pondrán a prueba a cada jugador argentino en su objetivo de avanzar en el prestigioso certamen de Miami.