El Masters 1000 de Indian Wells entra en su recta final y el “Paraíso del tenis” se prepara para una jornada de semifinales con cuatro de los grandes nombres del circuito peleando por un lugar en la final.

El duelo que se lleva todas las miradas será el que protagonizarán el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner, dos de los jugadores que dominan el circuito en los últimos años y que vuelven a encontrarse en un partido que promete tenis de alto nivel.

Alcaraz llega con un arranque de temporada brillante. El número uno del mundo se mantiene invicto en lo que va del 2026 tras conquistar el Abierto de Australia, logro que además lo convirtió en el jugador más joven en completar el Grand Slam, y también levantar el título en el ATP 500 de Doha.

Del otro lado estará Sinner, que buscará frenar el gran momento del español y meterse en una nueva final de un Masters 1000. El italiano tuvo un inicio de temporada irregular, aunque mostró solidez durante la semana en California y quiere dar el golpe ante uno de sus máximos rivales de la nueva generación.

La otra semifinal también promete un partido intenso. El alemán Alexander Zverev se enfrentará al ruso Daniil Medvedev en un duelo entre dos jugadores con amplia experiencia en instancias decisivas de los grandes torneos.

Zverev llega tras un sólido comienzo de temporada, con una semifinal en el Abierto de Australia, mientras que Medvedev recuperó confianza recientemente tras consagrarse campeón en el ATP 500 de Dubái.

Con cuatro de los mejores tenistas del circuito en cancha, Indian Wells se prepara para una jornada de alto voltaje que definirá a los dos finalistas de uno de los torneos más prestigiosos del calendario.