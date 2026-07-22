Iniciaron los cruces de repechaje de la Copa sudamericana. Hinchas de Tigre fueron atacados a balazos por presuntos barras de Nacional de Uruguay luego de la victoria del conjunto argentino por 3 a 0 en Montevideo ante Nacional. Hubo heridos, uno de ellos hospitalizado.

El violento episodio ocurrió cuando la caravana de micros que trasladaba a los visitantes abandonaba el Gran Parque Central con destino a Colonia para regresar a la Argentina. Sobre la zona de Ruta 1 y Camino Cibils, dos hombres en motocicleta abrieron fuego contra dos colectivos, impactando en varios lugares. El más afectado fue el que encabezaba la caravana, sufriendo alrededor de 10 disparos.

Según los testigos y los pasajeros que hicieron la denuncia, la custodia policial habría dejado la zona liberada y sin acompañamiento. Desde la policía de Uruguay, los agresores escaparon del lugar tras efectuar los disparos y son intensamente buscados. Las primeras investigaciones apuntan a integrantes de la barra brava de Nacional.

Como consecuencia del hecho, al menos una persona sufrió una herida de bala y fue trasladada al Hospital del Cerro, donde quedó internada fuera de peligro. Además, otros simpatizantes recibieron asistencia médica por lesiones y heridas menores provocadas por los impactos y la rotura de los cristales.

En lo deportivo, Tigre logró un gran triunfo como visitante por 3-0 y quedó a un paso de la clasificación a los 8vos de final de la competencia. La próxima semana la revancha será en Argentina, y a la espera de saber si con público visitante.