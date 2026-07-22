Tigre vapuleó en la noche de este martes a Nacional de Montevideo y le ganó 3-0 en el partido de ida de los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana en el Gran Parque Central de la capital uruguaya.

El Matador abrió el marcador antes de los dos minutos de juego con una pelota parada que conectó al gol Jalil Elías. Desde ese momento, el cuadro de Victoria manejó los hilos del cotejo y dio otro golpe en la mesa antes del entretiempo con un gran tanto de Ignacio Russo.

Ya con la ventaja de dos, el argentino Bruno Zuculini se fue expulsado en el Bolso y dejó a su equipo con uno menos.Con la ventaja numérica, los de Diego Dabove jugaron lejos de su arco y aprovecharon la que tuvieron en el cierre: Elías Cabrera liquidó el partido con otro golazo y puso cifras definitivas.

El equipo argentino afrontrará la revancha el martes próximo en el norte del conurbano bonaerense y de pasar a la próxima instancia se enfrentará en octavos de final con Montevideo City Torque.

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