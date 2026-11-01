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Increíble, pero real

El miedo escénico de Ferro que lo dejó sin final en la Primera Nacional

Los de Caballito lideraron 17 de las 36 fechas y a falta de dos partidos tenían una ventaja de 5 puntos respecto a Godoy Cruz que finalmente será el rival de Tristán Suárez.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 31 de octubre de 2026 a las 21:28
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Ferro empató en la última fecha 0 a 0 con un descendido Acasusso que hizo de local en cancha de Estudiantes de Caseros y recibió público visitante.

Ferro llora por la chance deportiva desperdiciada para volver a primera división después de 26 años, quedándose en las puertas de una final directa por el ascenso ante Tristán Suárez.

El equipo dirigido por Juan Manuel Sara lideró la zona A en 17 de las 36 fechas previstas y a falta de dos partidos tenía una ventaja de 5 puntos respecto a su rival, Godoy Cruz, que le arrebató el 1 justo a tiempo, en la última cita.

Caballito se había preparado para una verdadera fiesta en el cruce pasado, de local ante Chavo For Ever. Sin embargo, el conjunto dirigido por Daniel “Chango” Cravero lo terminó goleando por 3 a 0.

La formación titular de Ferro para el partido ante Acasusso en cancha de Estudiantes de Caseros.

Su última chance de ser finalista se la jugó esta tarde en cancha del descendido Acassuso y el Verde no salió del 0 a 0, acompañado por una multitud que no podía creer lo sucedido.

Lo opuesto

Del otro lado, Godoy Cruz protagonizó una racha tremenda que incluyó la obtención de 26 puntos en las últimas diez fechas de la fase de grupos. Los últimos tres en el partido de esta tarde como local ante Almirante Brown 2 a 1, y en tiempo de descuento.

Por chapa, pasado reciente en primera y el movimiento popular que representa en Mendoza, se ha convertido en el máximo candidato al ascenso relegando a Ferro a jugar en el Reducido, pero tras un gran golpe que será difícil de digerir por los jugadores.

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