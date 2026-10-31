La apasionante y extensa Primera Nacional conoce a sus finalistas, los dos equipos que irán por el ascenso a la Liga Profesional del 2027 que serán Godoy Cruz y Tristán Suárez.

El conjunto mendocino se clasificó al partido decisivo del 14 de noviembre luego de ganarle como local a Almirante Brown 2 a 1 por la 36ª fecha de la zona A. De esta manera aprovechó al máximo el tropiezo de Ferro que en cancha de Acassuso no pudo salir del 0 a 0 y perdió la primera gran chance de volver a la máxima categoría.

Martín Pino a los 19 minutos abrió el marcador para el Bodeguero que de esta manera logró meterle presión a un equipo de Cabalito que nunca llegó a sacar ventaja en su propio compromiso. De esta manera, los dirigidos por el Huevo Rondina serán animadores del Reducido.

Lo vivido en el Feliciano Gambarte de Cuyo fue infartante para el público local porque la visita había llegado al empate en el segundo minuto de tiempo adicionado al reglamentario y apenas 120 segundos más tarde, Diego Viera acertó el cabezazo heroico.

Para el representante de Mendoza es la gran chance de volver rápidamente a primera, después de un descenso inesperado en la temporada 2025, cuando toda la inversión del club se dirigió a la reconstrucción del estadio propio y dejar al Malvinas Argentinas.

Todo lo que tuvo de apasionante la zona de los mendocinos, le faltó a la otra. Al Lechero le alcanzó con el punto como local ante el Deportivo Maipú y no se apartó del 0 a 0. De esta manera, Atlanta y Temperley seguirán en la lucha por el segundo el ticket.

Cuándo se jugará el partido decisivo

La final se disputará el sábado 14 de noviembre en cancha neutral. El escenario aún no fue definido por la AFA que lo anunciará en los próximos días.

En un primer momento, los decisivos 90 minutos se habían proyectado para una semana antes, pero debido a la visita del Papa y el enorme despliegue en el operativo de seguridad, se corrió 7 días.