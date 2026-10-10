La mansión que alguna vez perteneció a Mike Tyson volvió a llamar la atención por sus dimensiones y sus lujosas instalaciones. Ubicada en Farmington, Connecticut, la residencia cuenta con aproximadamente 4.814 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 7,1 hectáreas y actualmente se ofrece por 9,9 millones de dólares, según información publicada por Realtor y The Wall Street Journal.

Entre sus espacios más llamativos aparecen una piscina cubierta, un cine privado, un casino y una discoteca bautizada TKO, en referencia al mundo del boxeo. La propiedad también dispone de 19 habitaciones, siete cocinas y un salón destinado a fumar puros, características que la convierten en una residencia muy diferente de las viviendas tradicionales de la zona.

Las fotos de la mansión de Mike Tyson.

La historia de Mike Tyson con esta propiedad comenzó en 1996, cuando la compró por aproximadamente 3 millones de dólares. Sin embargo, sus problemas económicos terminaron obligándolo a desprenderse de la mansión. En 2003, después de atravesar una crisis financiera que derivó en su declaración de bancarrota, el exboxeador vendió la residencia al rapero 50 Cent por 4,1 millones de dólares.

La llegada del músico abrió otro capítulo en la historia de la casa. Curtis Jackson, conocido mundialmente como 50 Cent, instaló allí un estudio de grabación donde trabajó en su álbum de 2005, “The Massacre”. Sin embargo, mantener semejante propiedad implicaba gastos cercanos a los 63.000 dólares mensuales, por lo que decidió ponerla a la venta inicialmente por unos 17 millones de dólares.

Las fotos de la mansión de Mike Tyson.

Después de permanecer varios años en el mercado sin encontrar comprador, la mansión terminó vendiéndose en 2019 por 2,9 millones de dólares. Los nuevos propietarios fueron Casey y Shera Askar, una pareja de inversores gastronómicos de Florida que adquirió la residencia para disfrutarla durante las vacaciones de verano y las celebraciones familiares junto a sus siete hijos.

Las fotos de la mansión de Mike Tyson.

Lejos de conservarla exactamente como la recibieron, los Askar destinaron más de 3 millones de dólares a distintas reformas y mejoras. Las modificaciones incluyeron espacios de entretenimiento y ambientes adaptados a sus necesidades, entre ellos la discoteca privada, el casino y las cocinas. Ahora, la propiedad vuelve a buscar dueño mediante Berkshire Hathaway HomeServices New England Properties.

Las fotos de la mansión de Mike Tyson.

El precio solicitado también refleja lo excepcional de la residencia dentro de su ubicación. Mientras el valor medio de venta de una vivienda en el condado de Hartford rondaba los 396.000 dólares en julio, la antigua casa de Mike Tyson se ofrece por una cifra considerablemente superior. Sus dimensiones, sus instalaciones y el paso de dos celebridades internacionales forman parte del atractivo de una mansión que todavía conserva las huellas de sus antiguos propietarios.

Las fotos de la mansión de Mike Tyson.

Las fotos de la mansión de Mike Tyson.

Las fotos de la mansión de Mike Tyson.

Las fotos de la mansión de Mike Tyson.

Las fotos de la mansión de Mike Tyson.