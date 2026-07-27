Programa 'Cerca de la Escuela': Fomenta el deporte en Neuquén

Con el objetivo de promover la actividad física y acercar a niños, niñas y adolescentes a la práctica de diversas disciplinas deportivas, el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura lleva adelante el programa “Cerca de la Escuela”, que durante el primer semestre del año alcanzó a más de 1.000 estudiantes de la ciudad de Neuquén con distintas propuestas.

Se trata de una iniciativa que busca generar espacios de encuentro y formación para estudiantes de distintos niveles, fortaleciendo el vínculo con el deporte como herramienta de integración, aprendizaje y desarrollo personal. El programa contempla la participación de escuelas de carácter público y privado y tuvo durante el 2025 la participación de 5000 alumnos tanto en su etapa primaria como secundaria.

Se destacó que se ha generado un creciente interés de las instituciones educativas por participar en el programa. La diversidad de disciplinas ofrecidas, la utilización de los espacios deportivos provinciales y el acompañamiento permanente de docentes y equipos organizadores han permitido generar experiencias significativas para los estudiantes.

Además, las distintas jornadas han permitido continuar consolidando el programa como una herramienta de integración, formación y promoción de hábitos saludables. Los docentes que han sido parte de la propuesta destacaron la organización, el aprovechamiento de las instalaciones y la importancia de continuar generando este tipo de propuestas deportivas.

El primero de los encuentros fue dedicado al handball para estudiantes de segundo año. Participaron unos 210 chicos y chicas distribuidos en 15 equipos en una jornada en la que se destacó la convivencia e integración entre las instituciones participantes.

También se realizó una edición especial destinada al nivel primario, con la participación de 90 niños y niñas de séptimo grado. El objetivo fue dar a conocer los diferentes espacios deportivos disponibles, promoviendo el acercamiento a distintas disciplinas. Se realizaron juegos de iniciación, actividades recreativas y un circuito conformado por diversas estaciones deportivas, entre ellas beach handball, bádminton, básquetbol, atletismo y pesca con mosca.

Programa 'Cerca de la Escuela': Fomenta el deporte en Neuquén

Un tercer encuentro estuvo dedicado al atletismo, en la pista de Ciudad Deportiva, para estudiantes de primer año del nivel secundario. La convocatoria superó las expectativas previstas, alcanzando rápidamente el cupo disponible: participaron 11 instituciones educativas, reuniendo a más de 400 estudiantes.

Se desarrollaron pruebas de lanzamiento, velocidad de 80 metros, salto en largo, postas y una carrera de resistencia de 1.100 metros, contando con espacios de hidratación y alimentación para los participantes. Posteriormente se realizó otro encuentro también para estudiantes de primer año, en este caso para la práctica del vóley. Participaron unos 300 estudiantes distribuidos en 30 equipos.

La jornada se desarrolló mediante encuentros simultáneos en distintas canchas, promoviendo la participación, el compañerismo, el respeto y la integración entre las diferentes instituciones. Los distintos encuentros permiten albergar a cursos que no entran dentro del programa Re-Creo, que se lleva adelante en articulación con el ministerio de Educación, ofreciendo otra alternativa para la práctica del deporte.

Durante los próximos meses se continuará avanzando con nuevas propuestas deportivas y recreativas, con el propósito de ampliar la participación de escuelas, incorporar nuevas disciplinas y seguir fortaleciendo el vínculo entre el ámbito educativo y el deporte como herramienta de inclusión, formación y desarrollo integral de los estudiantes. Quienes quieran solicitar más información o inscribirse para ser parte del programa pueden comunicarse al teléfono 299-5807693 o al mail cercadelaescuela@gmail.com .