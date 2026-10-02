Se terminó la novela. Marcos Rojo no jugará en Estudiantes y la posibilidad de que el defensor se sume al Pincha para disputar las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo quedó definitivamente descartada.

El conjunto platense había puesto sus ojos en el experimentado marcador central después de conseguir la clasificación frente a Corinthians y ante la necesidad de reforzar la defensa para la serie que tendrá como rival al equipo brasileño.

Estudiantes recibió el visto bueno de Conmebol para realizar modificaciones en su lista de buena fe antes del comienzo de las semifinales y rápidamente apareció el nombre de Rojo. El Pincha tendrá bajas importantes en el primer partido, ya que González Pirez y Palacios deberán cumplir una fecha de suspensión.

La dirigencia de Estudiantes esperó a que Racing disputara su partido frente a Boca por la Copa Argentina para avanzar formalmente por el defensor. Después de la eliminación de la Academia, hubo conversaciones entre el jugador y el club platense y las partes llegaron rápidamente a un acuerdo.

El principal obstáculo siempre estuvo en Avellaneda.

Estudiantes había puesto sobre la mesa una propuesta de 1,3 millones de dólares, sujeta al cumplimiento de determinados objetivos, para quedarse con Rojo. La operación también podía representar un ingreso para Racing, teniendo en cuenta que el contrato del defensor finaliza en diciembre.

Según trascendió, Sebastián Saja y Miguel Jiménez Feldman habían analizado la posibilidad de aceptar la propuesta, pero Diego Milito se mantuvo firme en su postura y decidió no autorizar la salida del futbolista.

Rojo dejó de entrenarse con Racing

En medio de las negociaciones, Rojo tomó la decisión de no presentarse a los entrenamientos de Racing. Inicialmente se habló de un edema óseo como explicación de su ausencia, aunque posteriormente la situación quedó vinculada directamente con su intención de abandonar el club para continuar su carrera en Estudiantes.

El defensor quería disputar la Copa Libertadores y presionó para conseguir una salida inmediata.

La discusión entre Rojo y Milito

La situación llegó a un punto de máxima tensión cuando Rojo mantuvo una conversación con Milito para intentar destrabar su salida.

El jugador buscaba que el presidente de Racing aceptara la propuesta de Estudiantes y le permitiera jugar la serie de semifinales ante Flamengo. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

El intercambio entre ambos terminó en una fuerte discusión y dejó expuesta la tensión que generó la negociación.

De esta manera, Rojo continuará ligado a Racing y no podrá cumplir su objetivo de jugar las semifinales de la Libertadores con Estudiantes. La novela que se instaló durante los últimos días en Avellaneda y La Plata llegó a su final con una decisión contundente de Milito: el defensor no se va.