La crisis de Racing suma un nuevo capítulo y esta vez el movimiento se produjo fuera de la cancha. Leandro Leunis presentó su renuncia como vocal titular de la Comisión Directiva que encabeza Diego Milito y dejó su cargo en la institución de Avellaneda. Su salida se suma a la licencia de Hernán Lacunza y vuelve a poner el foco sobre una dirigencia que atraviesa un momento de turbulencias.

La noticia fue comunicada oficialmente por el club a través de sus redes sociales. Leunis, periodista y conductor conocido como el Chino, también estaba vinculado al área de prensa de la institución y formaba parte de la conducción académica.

"Racing Club informa que, a partir de hoy, Leandro Leunis no seguirá ocupando el cargo de vocal titular de la comisión directiva. Le agradecemos el compromiso y el trabajo con el club durante todo este tiempo", expresó la entidad en su comunicado.

La renuncia se conoce en un contexto deportivo adverso para la Academia, que necesita reorganizarse después de una temporada lejos de las expectativas. Con dos movimientos importantes en la Comisión Directiva, la pregunta empieza a instalarse entre los hinchas: ¿habrá más cambios en el equipo de Milito?

La despedida del Chino Leunis

Tras conocerse la decisión, el propio Leunis publicó un mensaje en el que explicó que su salida fue el resultado de una decisión meditada y agradeció el tiempo compartido dentro de la institución.

"Después de pensarlo mucho, tomé la difícil decisión de renunciar a mi cargo en la Comisión Directiva", escribió al comienzo de su publicación.

En el mismo mensaje, el conductor dejó en claro el vínculo personal que mantiene con el club y reconoció que no fue sencillo dar un paso al costado.

"No fue una decisión sencilla. Racing ocupa un lugar muy importante en mi vida y siempre tuve el deseo de aportar desde el lugar que me tocara", agregó.

Finalmente, agradeció a quienes lo acompañaron durante esta etapa y dejó un mensaje sobre su relación con la Academia, más allá de su función dirigencial: "Mi vínculo con Racing va mucho más allá de cualquier cargo o función, y así seguirá siendo".

La salida de Lacunza y los interrogantes que se abren

La renuncia de Leunis se suma a la licencia solicitada por Hernán Lacunza, uno de los vicepresidentes de Racing, quien decidió apartarse temporalmente de sus funciones para concentrarse en su proyecto político y en una eventual candidatura presidencial por el PRO.

El exministro de Hacienda durante la presidencia de Mauricio Macri había quedado en el centro de las discusiones por la compatibilidad entre sus responsabilidades en el club y sus aspiraciones políticas. Finalmente, optó por tomar distancia de la actividad dirigencial cotidiana.

Ahora, con la salida de Leunis, la Comisión Directiva encabezada por Milito registra un nuevo movimiento en un momento en el que el club necesita recuperar estabilidad dentro y fuera del campo de juego.

Racing, ante un cierre de año complicado

El presente deportivo también condiciona el escenario institucional. La Academia afronta un cierre de temporada que quedó lejos de los objetivos esperados y deberá planificar cómo reconstruir el equipo de cara a 2027.

En ese contexto, cada modificación dentro de la dirigencia adquiere una relevancia particular. La salida de Leunis y la licencia de Lacunza alimentan las preguntas sobre cómo continuará el armado de la Comisión Directiva y si habrá nuevas modificaciones en los próximos meses.

Por ahora, la renuncia del periodista es oficial, al igual que la licencia del exministro. La posibilidad de que se produzcan más cambios, en cambio, permanece en el terreno de las especulaciones.

Mientras Racing busca respuestas en lo futbolístico, la conducción de Milito también enfrenta el desafío de sostener su estructura dirigencial en un año que dejó más dudas que certezas.