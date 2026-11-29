Los brasileños de Palmeiras volvieron a quedarse con el máximo trofeo del fútbol sudamericano tras imponerse ante Estudiantes de la Plata en la final de la Copa Libertadores 2026 disputada en Uruguay. El equipo de San Pablo consiguió la victoria por 1 a 0 gracias al tanto del paraguayo Ramón Sosa y sumó una nueva estrella internacional a su historia, alcanzando las cuatro conquistas en el certamen.







El título también representó un importante ingreso para las arcas del club. Por consagrarse campeón, Palmeiras recibió 25 millones de dólares, que se sumaron a los premios obtenidos en las distintas instancias del torneo. De esta manera, el Verdao acumuló un total de 34.270.000 de la moneda norteamerica a lo largo de su participación.







El recorrido económico del equipo brasileño comenzó con 3 millones por disputar la fase de grupos. A ese monto le agregó 1.020.000 por sus tres victorias en esa instancia, luego sumó 1.250.000 por alcanzar los octavos de final, agregó 1.700.000 por los cuartos y otros 2.300.000 por llegar a las semifinales. Así, antes de disputar la definición ya había acumulado 9.270.000, cifra para nada despreciable.

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores y embolsó más de 34 millones de dólares

Por el lado del equipo argentino, el subcampeonato también significó una importante recompensa económica. El conjunto de la capital de la provincia de Buenos Aires recibió 7.000.000 de dólares por acceder a la final y cerró su participación con un total de 15.930.000 en premios.

En su camino había sumado 3 millones por la fase de grupos, 680.000 por sus dos victorias en esa instancia, 1.250.000 por los octavos, 1.700.000 por los cuartos y 2.300.000 por las semifinales.

Entre los dos finalistas acumularon 50.200.000 de dólares en premios durante la Copa Libertadores 2026. Una definición que tuvo a Palmeiras como campeón dentro del campo de juego y que también dejó cifras millonarias para ambos clubes.