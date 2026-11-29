El histórico arquero argentino naturalizado uruguayo Fernando Muslera anunció su retiro del fútbol luego de la derrota de Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras de San Pablo, Brasil por 1 a 0 en cotejo que tuvo por escenario al mítico estadio Centenario de Montevideo, la capital de Uruguay.

"Más allá del resultado, que es parte del fútbol, creo que no hay mejor cierre de carrera que este", comenzó el guardavalla luego de la caída en la final del torneo de clubes más importante de América. En este sentido, expresó su gratitud con Estudiantes porque "me abrazó en un momento muy difícil, cuando tenía 39 años y volvía de Turquía".

Por último, cerró: "Estoy muy feliz por esta carrera y porque Estudiantes esté peleando por lo máximo". Muslera, de 40 años, comenzó su carrera en 2004 en el Montevideo Wanderers de Uruguay, mientras que sus siguientes clubes fueron Nacional de Uruguay (2007), Lazio de Italia (2008-2011), Galatasaray de Turquía (2011-2025) y Estudiantes de La Plata (2025-2026).

A lo largo de su carrera, el arquero ganó 25 títulos (2 con Lazio, 19 con Galatasaray, 3 con Estudiantes de La Plata y la Copa América 2011 con Uruguay). En lo que respecta a la selección de Uruguay, además de la mencionada conquista en la Copa América 2011 se destacan sus cinco participaciones en Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026).