La final de la Copa Libertadores 2026 fue mucho más que la definición entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras, que se adjudicó el club de San Pablo. Este sábado se jugó un Argentina-Brasil tan invisible como decisivo. El partido desempató un historial reñido en el continente.

Los registros indicaban que ambos países habían levantado el máximo trofeo sudamericano en 25 oportunidades cada uno desde su creación en 1960 y si bien Argentina llevaba una amplia ventaja (tiene a los dos clubes con más conquistas: Independiente de Avellaneda con siete y Boca Juniors con seis), Brasil no solo acortó la diferencia sino que desde este sábado está arriba en el historial.

La última consagración albiceleste fue la de River Plate en 2018, en la histórica final de Madrid en el estadio Santiago Bernabeú frente a Boca Juniors mientras que después hubo ocho títulos consecutivos para los brasileños.

El dato todavía es más contundente si se tienen en cuenta que en las últimas ocho definiciones solamente en dos no hubo solamente brasileños: en 2023 llegó a Boca y Estudiantes en esta edición.

La estadística en la que todavía Argentina se encuentra arriba de Brasil es en los manos a manos disputados en finales, aunque ahora la diferencia es solamente de uno.

Argentina ganó nueve y ocho quedaron para Brasil, que se impuso en las últimas cinco citas decisivas: Corinthians a Boca en 2012, Gremio a Lanús en 2017, Flamengo a River en 2019, Fluminense a Boca en 2023 y Palmeiras ante Estudiantes.