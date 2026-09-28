Un nuevo boletín oficial emitido por el Sanatorio Mater Dei trajo alivio sobre el estado de salud de Mirtha Legrand a diez días de su reingreso hospitalario. Las autoridades médicas confirmaron un avance decisivo en su cuadro respiratorio tras completar una etapa clave de su esquema farmacológico. La noticia renovó las esperanzas de su entorno cercano y del público que sigue de cerca cada actualización de la emblemática figura de la televisión argentina.

El documento institucional aportó precisión técnica sobre el progreso clínico de la paciente y la culminación de los esquemas terapéuticos previstos. En ese sentido, el comunicado firmado por el director médico del centro de salud, Dr. Enrique Echagüe, señaló expresamente: “La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico. Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado”.

Frente a este escenario positivo, los profesionales del sanatorio mantienen un protocolo de monitoreo constante para garantizar una recuperación completa y segura de Mirtha Legrand. Para evitar cualquier complicación posterior a su internación, la dirección médica determinó los pasos inmediatos del seguimiento al precisar que “De no mediar cambios, el miércoles próximo se enviará un nuevo parte médico”.

Esta fase de la internación representa la consolidación del informe previo emitido el viernes 25, donde los especialistas ya registraban parámetros altamente alentadores. En aquel reporte, la institución médica destacó que la animadora se encontraba “muy bien de su cuadro respiratorio” y resaltó el incremento sostenido de su actividad física supervisada junto al cuerpo de kinesiología.

La rigurosidad en los cuidados responde directamente al antecedente inmediato que obligó a su rápida rehospitalización a mediados de este mes. Apenas cinco días después de haber obtenido el alta inicial tras superar un episodio respiratorio, la Chiqui de 99 años debió ser ingresada nuevamente el viernes 18 de septiembre al presentar un cuadro compatible con neumopatía.

Los médicos decidieron no apresurar ningún plazo de externación hasta asegurar la efectividad total del ciclo de antibióticos y evitar recaídas indeseadas. Dicha estrategia preventiva busca brindarle la máxima estabilidad física a la diva antes de autorizar su retorno al hogar y la reanudación progresiva de sus rutinas habituales.

El entorno familiar permanece junto a Mirtha Legrand durante este proceso gradual de fortalecimiento físico en la clínica de Palermo. Mientras la expectativa se traslada al próximo informe del miércoles, el panorama general muestra una marcada tendencia de mejoría que consolida el camino hacia su ansiado regreso a la actividad cotidiana.