Después de no haber jugado ni un minuto en la victoria ante Noruega, Cristiano Ronaldo quedó en el centro de la polémica en la selección de Portugal. El delantero no participó del entrenamiento del equipo en Malmö, Suecia, y se retiró al hotel de concentración. Hoy, luego de mantener una reunión urgente con el entrenador Jorge Jesús, la situación habría quedado "en buenos términos".

El "plantón" de Cristiano produjo apenas un día después de que no sumara minutos en la victoria 2-1 ante Noruega. Su ausencia, algo que sucedió por primera vez desde 2008 en un encuentro oficial, se debió a que Jorge Jesús decidió mantener a Gonçalo Ramos, quien estaba teniendo una buena actuación, pese a que había pensado previamente en poner a CR7 unos minutos. En la práctica posterior, el capitán portugués llegó al Eleda Stadion junto con el resto del plantel y conversó con el entrenador, pero no realizó el trabajo en campo junto a sus compañeros.

De acuerdo con la Federación Portuguesa de Fútbol, el atacante de 41 años necesitaba realizar un entrenamiento específico y el gimnasio del estadio no contaba con el equipamiento requerido, por lo que continuó la actividad en el hotel. En ese contexto, y para evitar que la situación escale, se dio la reunión entre Ronaldo y Jorge Jesus. De acuerdo con medios portugueses, ambos conversaron, intercambiaron opiniones y dieron pasos positivos para intentar dejar atrás lo ocurrido ante Noruega.

Para el entrenador campeón de la Copa Libertadores con Flamengo, Ronaldo continúa dentro de sus planes en esta nueva etapa Portugal yse espera que el astro vuelva a jugar este jueves ante Dinamarca por la UEFA Nations League. No obstante, es cierto que ya hay una merma de tiempo en el campo para un CR7 que lleva disputados 67 minutos sobre los 180 que van de este nuevo ciclo de Jorge Jesús.