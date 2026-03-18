El fútbol siempre da revancha, y Fernando Gago vuelve a tener la suya. Luego de un recorrido reciente marcado por la irregularidad y los malos resultados, el ex entrenador de Boca fue confirmado como nuevo DT de la Universidad de Chile, en lo que será su regreso a un banco de peso en el continente.

El ciclo de “Pintita” viene con vaivenes. Su salida de Boca estuvo marcada por resultados que no acompañaron y un equipo que nunca terminó de consolidarse. Luego probó suerte en el fútbol mexicano, donde tampoco logró hacer pie ni sostener un proyecto a largo plazo. Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en el radar y la U decidió apostar por su perfil.

El conjunto trasandino atraviesa un presente complejo. Ubicado en la mitad de la tabla y golpeado tras quedarse fuera de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, el club optó por un cambio rápido de rumbo. La salida de Francisco Meneghini, tras un ciclo breve y sin respuestas, aceleró la búsqueda de un entrenador con carácter y experiencia en contextos exigentes.

Ahí es donde aparece Gago. Con pasado en equipos grandes y una idea de juego definida, el argentino asume el desafío de reconstruir a un equipo que necesita resultados urgentes, pero también identidad dentro de la cancha. Su llegada no solo implica un cambio de nombres, sino también la expectativa de un nuevo impulso futbolístico.

El técnico viajará en las próximas horas a Santiago para firmar su contrato y ponerse al frente del plantel. Tendrá por delante la tarea de reordenar piezas, levantar el ánimo y volver a meter a la Universidad de Chile en la pelea.