Nahuel Molina volvió a demostrar que no necesita demasiados minutos para dejar su huella. El lateral derecho del Atlético de Madrid abrió el marcador ante Getafe con un verdadero golazo desde afuera del área que hizo estallar al estadio Metropolitano y provocó la euforia de Diego Simeone en el banco.

Apenas iban ocho minutos del primer tiempo cuando el argentino capturó un rebote a unos 25 metros del arco. Con dos rivales encima y casi sin tiempo para pensar, el ex Boca controló y sacó un derechazo potente y preciso que se terminó clavando en el ángulo, imposible para el arquero rival.

El gol llegó en el marco de la fecha 28 de LaLiga y fue una muestra clara de una de las virtudes que caracterizan al defensor campeón del mundo: su capacidad para aparecer por sorpresa en ataque y resolver con contundencia.

Molina, que no siempre es titular indiscutido en el equipo del Cholo, aprovechó su oportunidad desde el arranque y respondió de la mejor manera. Su remate no solo abrió el partido sino que también encendió al público colchonero y al propio Simeone, que celebró el gol con su habitual intensidad al costado del campo.

Con este tanto, el lateral argentino volvió a dejar en claro que cuando tiene minutos sabe cómo aprovecharlos, mostrando la misma versión que suele exhibir con la Selección argentina: un jugador vertical, con llegada al área rival y capaz de resolver con calidad en momentos clave.