Se juega la vuelta de las semis de Copa del Rey y el primer finalista se define con el duelo entre Barcelona y Atlético Madrid en el Camp Nou. El Colchonero sacó una gran ventaja al golear en la ida por 4-0 a los culés, que dependen de un milagro para avanzar a la final. Los de Diego Simeone visitarán a los catalanes con los seis argentinos del plantel en sus filas: Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Juan Musso (serán titulares), Nahuel Molina, Thiago Almada y Nicolás González, que retorna luego de un desgarro. Por ahora, victoria del Barça por 2-0 pero el Colchonero pasa igualmente a la final.

Los primeros 45 minutos fueron de resistencia para el Atleti, que redujo espacios pero no fue tan efectivo para ganar los duelos, por lo que Musso tuvo bastante amenaza bajo su arco. Finalmente Marc Bernal empujó un pase de Lamine Yamal en la boca del arco y abrió la cuenta. En un respiro, los madrileños tuvieron una chance dorada: un centro de Simeone encontró la cabeza de Ademola Lookman, cuyo remate salió al lado del palo. Para colmo, acto seguido un penal de Marc Pubill sobre Pedri le dio la chance a Raphinha del 2-0, situación que el brasileño concretó para acercar más aún a los de culés.

Barcelona 2-0 Atlético, los goles

A los 29 minutos de partido, un Barça que buscó el gol del descuento toda la primera parte logró ponerse en ventaja gracias a una gran jugada de Lamine Yamal. El extremo recibió sobre la izquierda y se sacó de encima magistralmente la marca de Lookman para sacar un centro al área chica que Marc Bernal conectó a la red. Pese al 1-0, todavía el Atlético tiene tres tantos de ventaja.

En tiempo de descuento, y luego de haber desperdiciado su mejor chance en el encuentro, el Colchonero se encontró con un penal en contra. Pubill cruzó la pierna izquierda cuando Pedri entraba al área, derribó al volante y el árbitro Ricardo de Burgos no dudó en sancionar la infracción. El encargado fue Raphinha, que mandó a Musso para el otro lado y despertó la ilusión en el público que arribó al Camp Nou.

Koundé salió lesionado

A los 10 minutos de partido, el lateral francés sintió una molestia muscular que lo sacó del partido. Luego de recibir una pelota sobre la derecha, ya habiendo sentido el "pinchazo", la sacó a un costado y se tendió sobre el piso. En su lugar, Hansi Flick mandó rápidamente a Alejandro Balde.

Formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Gerard Martin, Pau Cubarsí, João Cancelo; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Ferrán Torres. DT: Hansi Flick

Atlético Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Ademola Lookman; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Estadio: Camp Nou.

Árbitro: Ricardo de Burgos.

Así llegan al partido

El Atleti llega al Camp Nou con el objetivo de meterse en la final de la competición que más a mano tiene para asegurar un título esta temporada y luego de conseguir una agónica victoria ante Real Oviedo con el tanto de la Araña el fin de semana los madrileños llegan en un buen momento de forma: tres victorias seguidas y el pase a octavos de Champions League incluido. Con la ventaja de cuatro goles, alcanzará con evitar la catástrofe para ser finalistas, esperando por el ganador de Athletic Bilbao y Real Sociedad en la otra semi.

Por el lado del Barcelona, vigentes campeones del torneo, necesitan una noche perfecta ante sus hinchas para revertir una eliminatoria muy cuesta arriba. Los culés llegan de dos victorias al hilo en La Liga, donde son punteros y se despegaron a cuatro puntos luego del tropiezo de Real Madrid frente a Getafe. Con la baja de Robert Lewandowski, los que apuntan a reemplazarlo como referencia de área son Ferrán Torres y Marcus Rashford.