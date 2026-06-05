El piloto argentino finalizó 15° en la primera práctica libre del Gran Premio de Mónaco. Tras su histórico sexto puesto en Canadá, comenzó el trabajo de adaptación en uno de los circuitos más complejos del calendario, donde Ferrari dominó la sesión.

El Gran Premio de Mónaco ya puso primera y Franco Colapinto comenzó a escribir un nuevo capítulo en su temporada de Fórmula 1. Luego de firmar la mejor actuación de su carrera con un destacado sexto puesto en Canadá, el piloto argentino volvió a salir a pista este viernes y terminó en la decimoquinta posición durante la primera práctica libre en las calles del Principado.

Lejos de ser una sesión para sacar conclusiones definitivas, el entrenamiento sirvió para que el bonaerense y el equipo Alpine comenzaran a encontrar referencias en uno de los trazados más técnicos y exigentes del campeonato. Mónaco no perdona errores: los muros están a centímetros de los autos y cada vuelta exige máxima precisión.

La sesión tuvo varios momentos de tensión. Uno de ellos fue el fuerte accidente protagonizado por el francés Isack Hadjar, que obligó a interrumpir momentáneamente la actividad con bandera roja cuando todavía quedaban varios minutos por delante.

En ese contexto, Colapinto fue mejorando progresivamente sus registros. Durante gran parte de la práctica se mantuvo en la zona baja de la tabla, aunque logró avanzar posiciones sobre el cierre para finalizar 15°, acumulando kilómetros y experiencia en un escenario donde cada curva representa un desafío.

La referencia de la jornada estuvo en manos de Ferrari. El local Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo de la FP1 y confirmó que la escudería italiana arrancó fuerte en las calles monegascas. Detrás suyo terminó su compañero de equipo, Lewis Hamilton, completando un alentador 1-2 para el Cavallino Rampante.

Para Colapinto, la verdadera batalla recién comienza. El argentino sabe que en Mónaco la clasificación suele ser más importante que la carrera misma, debido a las enormes dificultades para adelantar. Por eso, cada salida a pista durante el viernes será clave para ajustar detalles y encontrar confianza de cara a la sesión que puede definir gran parte de su fin de semana.

Tras ilusionar a todo el país en Canadá, el piloto de Alpine dio el primer paso en el Principado. No fue una jornada brillante en los números, pero sí un comienzo necesario para empezar a descifrar uno de los circuitos más legendarios y desafiantes de la Fórmula 1.