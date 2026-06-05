Arrancaron las actividades oficiales del Gran Premio de Mónaco, en la continuidad del calendario anual de la Fórmula 1. Franco Colapinto sufrió un pequeño accidente en la segunda práctica, que lo dejó en el puesto 15 y encendió las alarmas dentro del equipo Alpine pensando en la clasificación del día sábado.

Las Ferrari dominaron las acciones en ambras prácticas; Charles Leclerc (1:13.978) lideró la FP1, y Lewis Hamilton la segundo, enrocando ambos en el segundo lugar.

Franco Colapinto tuvo un golpe en uno de los muros de contención, accidente menor que no le prohibió continuar, terminando en ambas tandas de ensayo en el puesto 15, por detrás de su compañero Pierre Gasly. En la primera hizo un tiempo de 1:16.189 luego de 31 vueltas. En el segundo registró 1:14.758 a lo largo de 29 vueltas.

El incidente del piloto argentino ocurrió promediando la segunda práctica, cuando se pasó de largo en la curva 1 e impactó con sus ruedas izquierdas sobre las contenciones. El argentino pudo llevar el A526 a boxes donde fue asistido y logró completar sin problemas la tanda.

“El auto nos costó un poco más que en otras carreras. En general, no se siente bien y no está consistente en todas las vueltas y curvas. Eso es lo que más cuesta en una pista como Mónaco que es más de confianza” sostuvo Colapinto, agregando además que hay “Mucho por trabajar. No fue un gran día. Pero ojalá que el laburo de la noche sea bueno para revertir lo que nos falta y estar mejor mañana”.

Las actividades continuarán el sábado con la práctica 3 desde las 7.30hs. Posteriormente desde las 11am será la clasificación, prueba fundamental pensando en el Gran Premio, que se correrá el domingo desde las 10 am.