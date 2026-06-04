La parte europea de la temporada 2026 en la Fórmula 1 tendrá desarrollo en pleno Mundial de fútbol y el argentino Franco Colapinto prometió hacer el esfuerzo de ir a ver a la Selección Nacional al menos en un partido en Estados Unidos.

“Estoy muy emocionado por el Mundial. Que Messi esté jugando un nuevo Mundial es increíble (será el sexto) y trataré de ir a ver aunque sea un partido. No será fácil, pero hay uno al que puedo ir”, anticipó el número 43 de la grilla de Fórmula 1.

Pese a diferentes compromisos comerciales, Colapinto se ha calzado la camista Argentina en los paddoks de la Fórmula 1 en más de una oportunidad.

Y es que la máxima categoría del automovilismo interacional se instaló en Europa para iniciar un tramo caliente de su calendario. Este fin de semana toca Mónaco, luego Barcelona y del 24 a al 26 de junio será en Austria. Ya el 3 de julio toca en Gran Bretaña y del 17 al 19 en Bélgica.

“No hay muchas opciones porque estaremos con carreras prácticamente todos los fines de semana de Mundial. Seguro que lo voy a seguir por televisión desde Europa”, adelantó el confeso hincha de Boca.

Una revolución

Colapinto provocó la visita de Lionel Messi al paddok de la Fórmula 1 en Miami. Más allá que el capitán argentino terminó posando también en Mercedes Benz, el motivo fundamental de su llegada al Hard Rock Stadium fue abrazar al corredor sudamericano.

Encima, luego de esa visita, el de Alpine terminó ubicándose 7° en la final por lo que la visita del astro argentino adquirió aún más relevancia.

Mientras, el nacido en Pilar buscará sacudir nuevamente la estanterías de la máxima categoría del automovilismo mundial como para juntar méritos de un permiso especial para colar hacia Estados Unidos en algún momento cercano.