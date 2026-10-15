En lo que terminó siendo una noche con gusto a poco para River luego de empatar ante Sarmiento de Junín, uno de los momentos más polémicos del duelo fue el gol anulado a Gonzalo Montiel. Después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Sebastián Zunino anuló el tanto por una mano previa de Fausto Vera, quien había enviado el centro para la definición del lateral. Tras el encuentro, Cachete habló y se refirió a esta acción.

Una vez finalizado el encuentro, Montiel dio la entrevista post partido y dio su visión sobre el tanto anulado por mano "La verdad que no, se vio que el árbitro estuvo buscando mucho la mano pero no dio una explicación", dijo el referente de River, que además agregó "Ninguno de nosotros vio una mano, le pregunté al cuarto y no la había visto tampoco. Si la vio y a cobró, está bien", expresó.

La acción se produjo en el segundo tiempo, cuando el Millonario buscaba igualar el encuentro en el estadio Eva Perón. Vera controló la pelota dentro del área y, antes de asistir a Montiel, desde la cabina del VAR le advirtieron a Zunino que el volante tuvo un contacto con la mano prácticamente imperceptible. Después de una larga revisión, el árbitro tomó la decisión de invalidar el tanto.

Más allá de la bronca por esa acción, Montiel terminó llevando el foco hacia otro lado ante la insistencia del periodista de campo de juego: "No hay que fijarse en el árbitro, hay que fijarse en nuestro juego. En el segundo tiempo mejoramos pero no nos alcanzó, así que hay que seguir. Tenemos que ganar en cualquier cancha como marca esta camiseta", remarcó el lateral de la Selección Argentina.

El gol que sí valió

A pesar de toda la polémica, Montiel tuvo revancha poco después y marcó el empate de River. Once minutos más tarde de aquel tanto anulado, el defensor volvió a aparecer en el área y, tras un pase de Thiago Almada, definió para marcar el empate que finalmente sí subió al marcador. Tras anotar, se vio que el marcador de punta celebró con un gesto dirigido al árbitro, en medio de la bronca que le había dejado la primera acción. Fue el tercer tanto de Cachete en este Torneo Clausura.