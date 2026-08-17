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Dolor de cabeza internacional

Montiel tiene una distensión y River no tiene lateral derecho para la Copa Sudamericana

El lateral derecho del Millonario marcó el primer gol de su equipo en el Clausura, pero salió sentido en el aductor. La nómina internacional de La Banda no tiene otro nombre en esa posición.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Lunes, 17 de agosto de 2026 a las 16:08
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Se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel, que no estará ante Independiente Santa Fe.

La mala noticia se materializó. River confirmó que Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor izquierdo, lo que lo dejará afuera del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, el próximo miércoles en Bogotá. El lateral derecho salió durante el partido contra Argentinos Juniors en el Monumental por la quinta fecha del Torneo Clausura y hoy los estudios arrojaron que esa lesión lo dejará afuera del compromiso.

El problema, además de la ausencia de uno de los referentes del plantel, es que River no inscribió a Giovanni González en la lista de la Copa Sudamericana, por lo que Eduardo Coudet no cuenta con un lateral derecho natural y deberá improvisar a un defensor en esa posición para encarar el duelo de ida ante los colombianos. Esperan que Montiel pueda volver a jugar ante Vélez el próximo fin de semana.

En su partido 200 con la camiseta de River, el campeón del mundo pidió el cambio a los cinco minutos del segundo tiempo e inmediatamente  Coudet ordenó el ingreso del uruguayo González, uno de los nueve refuerzos contratados en el último mercado de pases. No obstante, el defensor no fue parte de los cinco cambios reglamentarios que la Copa Sudamericana permitía para esta instancia, que se usaron en Thiago Almada, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada, es por esto que ahora el Chacho deberá resolver este problema poniendo a algún futbolista fuera de su posición.

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