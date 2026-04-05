La 13ª fecha del Torneo Apertura 2026 estuvo marcada por los homenajes a los veteranos de la Guerra de las Islas Malvinas en todas las canchas del país, pero River rompió la imaginación y armó un mosaico gigante lleno de coordinación y respeto eterno.

En la salida de los equipos para el duelo entre el Millonario y Belgrano de Córdoba, la platea San Martín alta desplegó el número 1982 (año del conflicto bélico con Inglaterra), sobre un fondo celeste y blanco que emuló a la insignia argentina.

No fue lo único ya que desde el balcón superior colgó una bandera con la figura geográfica de las Islas en un fondo negro que motivó el aplauso de reconocimiento de los más de 80 mil espectadores presentes.

En los alrededores

La iniciativa de River no quedó allí ya que alrededor del Estadio Monumental, por las calles de Núñez, en cada acceso se podían encontrar puestos de estampados.

Allí se ofrecía de manera gratuita la posibilidad de perpetuar a las Malvinas sobre alguna camiseta, remeta o bandera del club. Fueron miles los hinchas de La Banda que aceptaron personalizar diferentes prendas.

Así, la subcomisión del hincha local encontró una manera muy original de recordar a los caídos y honrar a los Veteranos, cuyo algunos representantes fueron invitados especiales al compromiso de este domingo 5 de abril.