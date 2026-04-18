La previa del Superclásico ya se juega hace días y, como marca la tradición, en Núñez la fiesta arranca mucho antes del pitazo inicial. De cara al duelo de este domingo en el Monumental, la Subcomisión del Hincha de River trabaja contrarreloj para montar un recibimiento que promete ser inolvidable.

El objetivo es claro: transformar al estadio en una postal impactante y empujar al equipo desde el primer minuto. Para eso, los hinchas ya reunieron más de 40 toneladas de papel que caerán desde las tribunas en una lluvia blanca y roja que buscará recuperar el espíritu de las viejas grandes noches.

El colorido no será lo único. Como suele suceder en este tipo de partidos, se esperan banderas históricas, tirantes gigantes y alguna sorpresa que terminará de completar una escenografía pensada al detalle. La intención es que el Monumental vuelva a ser protagonista, no solo por lo que pase dentro de la cancha, sino también por lo que se viva en las tribunas.

La movida también tiene un condimento especial: la eterna competencia con Boca por demostrar quién tiene la hinchada más creativa. En ese contexto, el pueblo millonario no quiere quedarse atrás y apunta a meterse en el ranking de los recibimientos más impactantes de la historia reciente.

Puertas adentro, el clima ya se siente. Incluso en el último partido internacional, los hinchas anticiparon el Superclásico con cánticos dedicados al rival de toda la vida. Todo forma parte de una previa que se vive con intensidad total y que tendrá su punto máximo cuando el equipo salte al campo de juego.

Con el Monumental colmado y una escenografía imponente, River buscará empezar a jugar el clásico desde las tribunas, en una tarde que promete ser tan caliente como inolvidable.