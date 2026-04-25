Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone dejaron buenas sensaciones en la clasificación del Gran Premio de España de Moto 3, donde quedaron a un paso del top 10 y largarán desde la undécima y duodécima posición, respectivamente. En un pelotón apretado y con tiempos muy finos, ambos lograron sostener un ritmo competitivo que los mantiene en zona de protagonismo.

Morelli fue el mejor ubicado de los dos tras marcar un tiempo de 1:45,310, lo que le permitirá partir desde la fila media con chances concretas de avanzar en carrera. Perrone, por su parte, quedó apenas por detrás de su compatriota, separado por tan solo 13 milésimas, un detalle que grafica la paridad que domina la categoría.

Más allá de no haber podido meterse entre los diez mejores, el balance para los argentinos es positivo: mostraron consistencia, velocidad y capacidad para pelear en un circuito exigente como Jerez, donde cada detalle cuenta. Con una buena largada y aprovechando el ritmo que insinuaron en el sprint clasificatorio, no sería extraño verlos escalar posiciones.

En la parte alta, la pole position quedó en manos del español Máximo Quiles, líder del campeonato, con un registro de 1:44,070. Lo escoltaron sus compatriotas David Muñoz y Álvaro Carpe, completando un dominio local en la primera fila.

La carrera, correspondiente a la cuarta fecha del campeonato, se disputará este domingo desde las seis de la mañana. En el torneo, Perrone se ubica tercero con 38 puntos, mientras que Morelli marcha quinto con 35, ambos ya con un podio en la temporada. Un dato que alimenta la expectativa de cara a una carrera donde la bandera argentina buscará meterse definitivamente entre los de adelante.