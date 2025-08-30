Salió de la Facultad y le habían robado su moto: el GPS permitió hallarla

Un estudiante de 19 años de la Facultad de Medicina de Cipolletti denunció este viernes el robo de su moto Honda Tornado XR 250. El vehículo estaba estacionado en el acceso a la institución cuando desapareció.

Tras advertir el hecho, el joven se dirigió a la Comisaría Cuarta para radicar la denuncia. Allí informó que la moto contaba con un dispositivo de geolocalización activo.

Operativo y hallazgo

Con apoyo de la Brigada Motorizada y de la Unidad 79, se montó un operativo policial para seguir la señal del GPS. El rastreo llevó a una casa ubicada en la calle Jorge Newbery, donde finalmente se encontró el rodado.

Una mujer presente en el lugar indicó que la moto había sido ingresada por una persona a la que no quiso identificar. Hizo entrega voluntaria del vehículo y asumió la responsabilidad de su permanencia en la vivienda.

Sin detenidos confirmados

Hasta el momento, no se informó sobre detenciones vinculadas al caso. La investigación continúa para determinar la identidad del autor del robo y las circunstancias en que la moto llegó al domicilio.