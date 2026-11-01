Sofi Martínez y la insólita confusión con Morena Beltrán en Banfield: “Dejalo a Blondel”

La cobertura de los clásicos del fútbol argentino sumó un episodio surrealista protagonizado por Sofi Martínez en las afueras del estadio Florencio Sola. Durante la previa del cruce entre Banfield y Lanús, la periodista deportiva experimentó una desopilante confusión de identidad que rápidamente dominó las redes sociales. Un grupo de simpatizantes locales se acercó a la cámara totalmente convencido de estar dialogando con Morena Beltrán.

Sumergirse en las tribunas para retratar el folclore más puro de cada hinchada se convirtió en la marca registrada de sus últimos trabajos. Este proyecto la lleva a transitar los alrededores de las canchas buscando anécdotas de color y reacciones espontáneas. Semejante exposición al contacto directo suele generar situaciones que escapan a cualquier guion.

Toda la planificación de la jornada estalló cuando un joven interrumpió la grabación con un insólito reclamo amoroso. Convencido de tener enfrente a Morena Beltrán, que está en pareja con el ex lateral de Boca Juniors, el fanático lanzó un contundente: “Dejalo a Blondel y vení conmigo, More”. Frente al planteo, la cronista apenas logró contener la carcajada para aclarar: “No soy More, no soy More, jaja”.

Lejos de incomodarse, Sofi Martínez decidió involucrarse en el personaje falso para explotar la comicidad de la situación. Cuando un segundo hincha del Taladro continuó con el mismo chiste sobre Lucas Blondel, ella lo arrinconó con una pregunta directa fingiendo indignación sentimental: “¿Por qué debería dejar a Lucas?”.

Acorralado por la reacción frontal de la supuesta novia del futbolista, el simpatizante retrocedió rápidamente en su postura. “No, te jodo, te jodo. Jugadorazo”, reconoció ante la cámara. Buscando estirar el insólito momento, Sofi Martínez indagó sobre las aptitudes personales del deportista: “Ah, pero buen pibe, ¿o no?”, a lo que el muchacho respondió de inmediato: “Si, obvio”.

Lejos de quedarse conforme y ante las reiteradas confusiones, se prestó para el show. “Me voy a casar además”, disparó sin titubear, asumiendo su rol de Morena Beltrán y haciendo alusión a la boda que se viene con Blondel. Esa revelación descolocó por completo a su interlocutor, quien intentó disuadirla con una particular lógica deportiva: “Na, ¿cómo te vas a casar? No, al pedo te vas a casar. Con uno de Banfield te tenes que casar vos, no con uno de Boca”.

Vale recordar que Sofi Martínez y Morena Beltrán tienen una amistad más allá de compartir profesión, por lo que eso es lo que le permitió jugar con esta confusión que desató videos virales en las redes y la risa de todos.