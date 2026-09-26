Morgan Rogers siempre tuvo una debilidad futbolística muy clara: Cristiano Ronaldo. El mediocampista inglés creció viendo al portugués y lo convirtió en uno de sus principales referentes. Sin embargo, un encuentro con Lionel Messi le permitió descubrir en primera persona una dimensión del argentino que, según reconoció, resulta difícil de explicar.

La experiencia ocurrió en una semifinal del Mundial 2026, disputada en Atlanta, donde Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra y consiguió el pasaje a la final. Rogers fue titular para el seleccionado inglés y tuvo enfrente a un Messi que, pese a sus 39 años, terminó siendo determinante durante el desarrollo del partido.

Tiempo después de aquel duelo, el actual futbolista del Chelsea recordó sus sensaciones durante una entrevista para CFC Unlocked, el programa de los canales oficiales del club. Allí sostuvo que Cristiano Ronaldo continúa siendo su favorito, aunque admitió que jugar contra Messi le hizo replantearse la magnitud que tuvo el argentino durante su mejor etapa.

“Ronaldo es mi favorito personalmente, pero jugué contra Messi en la semifinal del Mundial con 39 años y no lo podía creer, no puedo imaginar cómo sería en su mejor momento”, expresó Rogers al hablar de aquella experiencia frente al capitán de la Selección Argentina.

El mediocampista fue todavía más contundente al intentar imaginar cómo habría sido enfrentarse al rosarino durante sus años de mayor rendimiento. “Me imagino que, en su mejor momento, no tenías absolutamente nada que hacer contra él. Nada. Era imposible”, aseguró el jugador formado en las inferiores del West Bromwich Albion.

Rogers también trasladó esa sensación directamente al partido de Atlanta y destacó que incluso un Messi de 39 años seguía siendo extremadamente difícil de controlar. “Porque incluso en ese partido prácticamente no había nada que pudieras hacer contra él”, afirmó el inglés, quien quedó sorprendido por el nivel mostrado por el argentino.

De uno a otro, la admiración de Morgan Rogers

La edad de Lionel Messi fue precisamente uno de los puntos que más llamó la atención de Rogers. “Y tiene 39 años y acaba de retirarse del fútbol internacional. Imaginate entonces lo que hacía antes”, manifestó el futbolista del Chelsea, al reflexionar sobre lo que pudo haber sido enfrentar al argentino durante su plenitud.

Más allá de la histórica comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo, Rogers también incluyó a Neymar entre sus grandes referentes. “Mi elección personal sería Neymar. Para mí, no hay nada que no pueda hacer en una cancha. Así que esos son mis tres, simplemente por la época en la que crecí”, explicó el inglés al repasar los futbolistas que más lo marcaron.