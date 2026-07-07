La selección Argentina se enfrente a Egipto por los 8vos de final de la Copa del Mundo 2026 desde las 13hs en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El DT de la Albiceleste realizará tres modificaciones, una por línea, para enfrentarse contra los faraones.

Lionel Scaloni dispondrá para el quinto juego del Mundial 2026 a: Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Luego de la sufrida clasificación ante Cabo Verde, el DT meterá mano en el equipo, y buscar un mejor funcionamiento tanto en defensa como en ataque. En principio, vuelve Nicolás Tagliafico en el lateral por izquierda por Facundo Medina.

Leandro Paredes ocupará el mediocampo con el objetivo de tener más control posicional, y liberar a Alexis Mac Allister, quien volvería a su puesto natural en el medio tirado a la izquierda, más en zona de gestación y juego.

Paredes ingresó ante Cabo Verde, y le dio otro ritmo al mediocampo argentino

La posible sorpresa en la prevía era el ingreso de Nicolás González desde el arranque. El atacante por los extremos, hizo un buen papel por izquierda remplazando a Almada en los 16avos. La duda pasaba por quien iba a remplazar: si a Alexis o a Enzo Fernández, quienes finalmente estarán desde el inicio.

En la delantera, Julián Álvarez vuelve a acompañar a Messi. La “Araña” ocupará el puesto de Lautaro Martínez, aportando más sacrificio, presión, y movimiento a los espacios.

Desde las 13hs, Argentina buscará seguir su camino en la defensa del título y clasificar a cuartos de final, donde jugará con el ganador del cotejo entre Colombia vs Suiza.