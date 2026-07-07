Argentina y el "quinto partido" en los Mundiales: un duelo que siempre marcó el destino de la Selección

Argentina juega desde las 13hs ante Egipto por los 8vos de final del Mundial 2026. Hasta la edición de Qatar, el quinto partido representaba el cruce de 4tos de final donde el seleccionado albiceleste tuvo 8 presentaciones, con 5 triunfos y tres derrotas.

En las diferentes ediciones y formatos, el quinto juego siempre fue un filtro para la competencia, donde Argentina afrontó diferentes destinos. Cuando aún era cuartos de final (ahora es 8vos) la selección nacional logró triunfos importantes, pero también duras derrotas.

La primera vez fue en Inglaterra 1966, cuando Argentina cayó 1-0 ante el seleccionado anfitrión en un duelo que pasó a la historia por la polémica expulsión del capitán Antonio Rattín, una de las decisiones arbitrales más discutidas de los Mundiales.

Veinte años más tarde llegó uno de los capítulos más recordados. En México 1986, el equipo dirigido por Carlos Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra gracias a los dos goles inmortales de Diego Maradona: la "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los Mundiales. Aquella victoria encaminó a Argentina hacia la conquista de su segundo título.

En el 2006, Messi quedó en el banco en la derrota ante Alemania

En Italia 1990, la Selección igualó 0-0 frente a Yugoslavia y consiguió el pase a semifinales al imponerse 3-2 en la definición por penales, con otra actuación determinante de Sergio Goycochea.

La racha positiva se cortó en Francia 1998, donde el conjunto nacional perdió 2-1 ante Países Bajos por un recordado gol de Dennis Bergkamp en los minutos finales.

La historia volvió a ser adversa en Alemania 2006. Después de empatar 1-1 con el local, Argentina fue eliminada 4-2 en la tanda de penales, en un encuentro que marcó el final del ciclo de José Pekerman al frente del seleccionado.

Cuatro años más tarde, en Sudáfrica 2010, llegó una de las derrotas más duras: 4-0 frente a Alemania, que dejó sin respuestas al equipo dirigido por Diego Maradona.

La revancha apareció en Brasil 2014, cuando la Albiceleste superó 1-0 a Bélgica con un tempranero gol de Gonzalo Higuaín. Ese triunfo le permitió regresar a una semifinal mundialista después de 24 años y luego alcanzar la final del torneo.

Higuaín marcó el único tanto del triunfo 1-0 ante Bélgica en Brasil 2014

El antecedente más reciente corresponde a Qatar 2022, donde Argentina protagonizó uno de los encuentros más dramáticos de su historia. Tras igualar 2-2 con Países Bajos en los 90 minutos (2-2 también tras el alargue), el equipo de Lionel Scaloni se impuso 4-3 en los penales, con Emiliano "Dibu" Martínez como gran figura, para meterse entre los cuatro mejores del certamen que terminaría conquistando.

Cabe destacar que en anteriores mundiales, el quinto juego se jugaba en fase de grupos, donde el primero salía finalista, como sucedió en Argentina 78, y España 82. Por otro lado, En Corea Japón 2002, y Rusia 2018, la selección no llegó a esa instancia

Argentina buscará escribir un nuevo capítulo en una fase que, a lo largo de los años, le regaló noches de gloria, sufrimiento y partidos que quedaron para siempre en la historia de los Mundiales.