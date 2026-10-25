El uruguayo Mauricio Lambiris con Ford Mustang ganó la Final de la decimotercera (13ª) fecha del campeonato de Turismo Carretera 2026 que tuvo por escenario al autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario, la ciudad del sur de la provincia de Santa Fe.

El piloto que tripula el auto del "Óvalo" que atiende la Scudería JT se llevó su cuarto triunfo en la categoría y volvió a la victoria después de más de un año. El podio lo completaron Matías Rossi (Toyota Camry) y Mariano Werner (Ford Mustang). Considerando los “3 de último minuto”, Julián Santero (BMW) se despide del trazado santafesino como líder absoluto de la Copa de Oro.

El oriundo de Montevideo, que hace 2 fechas atrás dejó el Gurí Martínez Competición para sumarse a su nuevo equipo, no ganaba desde la quinta fecha del 2025 en Termas de Río Hondo en Santiago del Estero, cuando se impuso en la última vuelta a bordo del Mustang que en ese momento era atendido por el Maquin Parts Racing.

Los mejores momentos

Lambiris se había adjudicado la pole position el sábado con una ventaja de 192 milésimas sobre su inmediato perseguidor, Matías Rossi (Toyota Camry). El uruguayo largó la primera serie en la posición de privilegio, la ganó de punta a punta, y se adjudicó la posición de privilegio para largar la Final. En la carrera no tuvo complicaciones y mantuvo la distancia suficiente con Rossi para que no sea una amenaza. Desde entonces no tuvo problemas para cruzar la bandera a cuadros.

Rossi, por su parte, tuvo una gran performance al liderar un entrenamiento, lograr el segundo lugar en la tanda cronometrada, ganar su serie y mantener la escolta de Lambiris. Werner, en tanto, volvió al podio luego de su abandono en San Nicolás. El entrerriano se ubicó tercero en el campeonato considerando a los “3 de último minuto”.

Julián Santero (BMW) llegó cuarto en la Final y aprovechó los malos resultados de sus rivales directos para trepar a lo más alto de la Copa de Oro. Quien había llegado a esta fecha como líder del certamen, Facundo Chapur (Torino), largó 37° y arribó 17°. En tanto que Otto Fritzler (Mercedes-Benz) abandonó por un problema mecánico. De esta forma, el mendocino es el líder absoluto del “minitorneo” a falta de 2 carreras.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo de Río Cuarto, el 14 y 15 de noviembre.