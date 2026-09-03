Este sábado, Neuquén estrenará una nueva competencia que busca convertirse en una cita obligada para los amantes del mountain bike. La primera edición de Neuquén Race MTB ya tiene más de 220 ciclistas confirmados y propone un desafío particular: recorrer distintos paisajes de la capital neuquina combinando calles, bardas, chacras y sectores de la costa del río Neuquén.

La propuesta no estará reservada únicamente para los corredores más experimentados. La organización diseñó cuatro modalidades para abarcar diferentes edades y niveles, desde los más pequeños hasta quienes se animen a enfrentar el exigente recorrido competitivo de 60 kilómetros.

La jornada comenzará temprano. A partir de las 8 se realizarán las acreditaciones y a las 9 se pondrá en marcha la primera largada, correspondiente a la categoría Competitiva de 60 kilómetros. Quince minutos más tarde será el turno de los participantes de 30 kilómetros, mientras que a las 9.30 largarán quienes afronten la Travesía de 20 kilómetros. La categoría Kids, con un recorrido de cinco kilómetros, tendrá su largada a las 12.30.

La distancia más exigente será también una de las grandes atracciones de la jornada. Cerca de 80 ciclistas se anotaron para los 60 kilómetros, en un circuito que buscará poner a prueba la resistencia de los participantes y, al mismo tiempo, mostrar una cara diferente de la ciudad.

Una carrera que busca mostrar Neuquén desde otra perspectiva

Uno de los principales atractivos de Neuquén Race MTB estará justamente en su recorrido. La competencia fue pensada para atravesar distintos escenarios y combinar el paisaje urbano con los espacios naturales que rodean a la capital.

Entre un 30 y un 40 por ciento del trazado pasará por sectores urbanos, mientras que el resto se internará por chacras, bardas y zonas próximas al río Neuquén. La idea de la organización fue evitar que la carrera quedara concentrada exclusivamente en las bardas y construir un circuito que permitiera descubrir diferentes sectores de la ciudad.

Así, durante la competencia los ciclistas podrán pasar de las calles y sectores urbanos a los caminos de tierra, las bardas y los espacios naturales en cuestión de minutos.

“Somos muy afortunados de tener un lugar como la barda, porque en diez minutos estamos pedaleando y disfrutando de la montaña”, destacó Joaquín Herrera, integrante de KANDO, una de las organizaciones que acompañará la competencia.

Más de 220 corredores y presencia de otras provincias

La primera edición de Neuquén Race MTB ya superó las expectativas iniciales. Las inscripciones cerraron con una cifra de entre 220 y 230 competidores, provenientes principalmente de diferentes localidades del Alto Valle.

La convocatoria, además, trascendió las fronteras de la región. También habrá participantes llegados desde otras provincias, entre ellas La Pampa, lo que le aporta a la competencia una dimensión turística además de deportiva.

Santiago Ruiz, de Turismo a Pedal, explicó que aproximadamente entre el 80 y el 85 por ciento de los corredores serán del Alto Valle, con presencia de competidores desde Villa Regina hasta Senillosa.

El objetivo de la organización y del Municipio es que esta primera edición sea apenas el comienzo y que Neuquén Race pueda crecer con el paso de los años hasta convertirse en una competencia reconocida dentro del calendario deportivo nacional.

Una apuesta que va más allá del deporte

La carrera se desarrollará durante el mes aniversario de la ciudad y también representa una apuesta para mostrar los distintos espacios que forman parte del paisaje neuquino.

Desde el Municipio destacaron que la llegada de corredores de otras localidades puede generar además movimiento turístico y económico, mientras que desde la Provincia remarcaron la importancia de unir deporte, recreación, turismo y movilidad sustentable.

Para concretar el evento fue necesario coordinar tareas entre el Municipio, el Gobierno provincial y organismos nacionales, principalmente por los permisos, la seguridad vial, los servicios de emergencia y la utilización de calles y espacios públicos.

La secretaria de Deportes y Juventud de la Provincia, Marita Villone, resaltó el trabajo conjunto y sostuvo que este tipo de iniciativas permiten continuar ampliando las propuestas deportivas y recreativas en la ciudad.

Además, buena parte del recorrido podrá ser seguido por los vecinos desde diferentes puntos, por lo que la carrera promete convertirse también en un espectáculo para quienes se acerquen a acompañar a los competidores.

Los participantes tendrán además asistencia mecánica durante la competencia. Habrá un puesto ubicado antes de la largada para solucionar inconvenientes de último momento, como pinchaduras o desperfectos, y otro sector de asistencia a lo largo del circuito, destinado principalmente a la lubricación de las bicicletas.

La organización busca que ningún inconveniente mecánico termine antes de tiempo con el desafío de los corredores.

“Es una bicicleta, puede fallar, puede pinchar, y queremos que el ciclista se sienta acompañado en todo momento”, explicó Herrera.

Con cuatro distancias, más de 220 participantes, presencia de corredores del Alto Valle y otras provincias y un circuito que combinará ciudad y naturaleza, Neuquén Race MTB tendrá este sábado su primera prueba de fuego.

La expectativa ya está instalada. Ahora será el turno de que las bicicletas, las bardas y los caminos de Neuquén sean protagonistas de una jornada que busca convertirse en mucho más que una carrera y dar el primer paso para instalar a la ciudad en el mapa nacional del mountain bike.