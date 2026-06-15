Clínica Integral de Ciclismo en Neuquén: Seguridad y Prevención

Se llevará adelante una Clínica Integral de Ciclismo destinada a promover una práctica segura y responsable de esta disciplina en todo el territorio provincial. La actividad se desarrollará este miércoles 17 de junio, de 9.30 a 13.30, en el auditorio y la pista de ciclismo de Ciudad Deportiva, en Neuquén capital. Estará a cargo de Erika Simón, triatleta y entrenadora de alto rendimiento especializada en ciclismo.

La organización estará a cargo del Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la Secretaría de Deportes de la provincia, en conjunto con la División Especialidades de la Policía del Neuquén.

La propuesta tendrá modalidad teórico-práctica y está orientada exclusivamente a integrantes de las fuerzas de seguridad, instituciones provinciales y nacionales. Los participantes deberán concurrir con bicicleta y elementos de protección personal para formar parte de las actividades prácticas previstas durante la jornada.

La capacitación tiene como objetivo fortalecer los conocimientos vinculados a la prevención y la seguridad dentro de la práctica deportiva, en una disciplina que reúne a más de 80 grupos activos en toda la provincia.

Desde las instituciones organizadoras destacaron la importancia de generar espacios de formación e intercambio que permitan promover hábitos seguros y fortalecer el trabajo articulado entre organismos públicos.

En este sentido, remarcaron que el ciclismo no solo representa una actividad recreativa y deportiva en permanente crecimiento, sino también una oportunidad para impulsar acciones de concientización, prevención y construcción de vínculos comunitarios. La iniciativa busca favorecer la participación y promover la vinculación de las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

La actividad fue impulsada por la dirección general del Interior y Relaciones Institucionales, dependiente de la secretaría de Deportes, junto con la División Especialidades Policiales.

Este tipo de acciones reafirma el compromiso del Gobierno de la Provincia del Neuquén con el desarrollo de propuestas que promuevan la actividad física, la formación, la prevención y el fortalecimiento de los lazos interinstitucionales a través del deporte.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1edgPBA6FH4dbuOYmN4atYF-OHBCahq4v94_ActHwmmM/edit