La primera edición de la Expo Deportes Neuquén tuvo este sábado una jornada cargada de deporte, historias y protagonistas. Con una importante convocatoria en Ciudad Deportiva, el evento reunió a deportistas de distintas generaciones y disciplinas, pero tuvo entre sus momentos más destacados la presencia del reconocido periodista Gonzalo Bonadeo.

El periodista fue uno de los grandes invitados de una propuesta que buscó poner en valor el presente y la historia del deporte neuquino. Durante la jornada, Bonadeo tuvo a su cargo uno de los conversatorios más esperados: "Clubes sociales: el milagro argentino", un espacio que sirvió además para conocer de cerca las historias de tres destacados deportistas de la provincia.

Basiloff, Bonomi y Carriqueo, protagonistas de la Expo. Foto: Pablo Chagumil.

Sobre el escenario, Bonadeo entrevistó a Iñaki Basiloff, Gisella Bonomi y Javier Carriqueo, tres referentes neuquinos que construyeron importantes carreras deportivas y que representan distintas disciplinas y generaciones.

El encuentro permitió recorrer sus trayectorias, los desafíos que debieron atravesar para llegar a competir al máximo nivel y el papel fundamental que tuvieron los clubes, entrenadores y las familias durante sus respectivos caminos.

La presencia de Basiloff, Bonomi y Carriqueo le dio además un fuerte carácter local a la jornada. Los tres deportistas pudieron compartir sus experiencias con un público integrado especialmente por chicos y jóvenes que se acercaron a Ciudad Deportiva para conocer diferentes disciplinas y descubrir de primera mano las historias de quienes lograron destacarse dentro del deporte.