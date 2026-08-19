En un mercado de pases con un importante movimiento de figuras, un gran número de jugadores de la Selección Argentina tienen nuevos destinos. Futbolistas muy importantes desde hace varios años en la Albiceleste, como Cristian Romero u otros que tuvieron su protagonismo en el Mundial 2026, como es el caso de Facundo Medina, tuvieron un cambio de aire en esta ventana de fichajes. Además, el futuro de dos pilares como Dibu Martínez y Julián Álvarez sigue siendo una incógnita.

Sin lugar a dudas, el movimiento más rutilante fue la salida de Cuti Romero al Atlético Madrid desde Tottenham. El zaguero dejó la Premier League luego de cinco temporadas para sumarse a las filas del Colchonero que dirige Diego Simeone, que lo adquirió por 40 millones de euros y al que el Cholo ya le dio la bienvenida. "Tiene los valores futbolísticos y personales para identificarse con el Atlético de Madrid", dijo en su última conferencia de prensa. Para reemplazar al cordobés, Marcos Senesi arribó a los Spurs con el pase en su poder desde Bournemouth.

Por otra parte, River fue el gran protagonista del mercado argentino con las llegadas de Nicolás Otamendi y Thiago Almada. El General formalizó con el Millonario antes de la cita mundialista, por un año y medio luego de llegar desde el Benfica, mientras que el Guayo fue el gran fichaje del fútbol argentino: 20 millones de euros por la totalidad de su ficha luego de desvincularse del Atlético Madrid. Además, el club de Núñez incorporó a Ángel Correa, uno con pasado en la Albiceleste hasta hace no tanto, por casi 18 millones de dólares.

Almada y Correa, refuerzos estelares de River.

Mientras tanto, dos que aún no conocen con claridad su destino son Julián Álvarez, que durante el Mundial pidió expresamente salir del Atlético Madrid, y de Emiliano Martínez, que parece en la puerta de salida del Aston Villa. En el caso de la Araña, el club madrileño pretende retenerlo y, pese al interés de Barcelona y Arsenal, todavía no hay indicios concretos sobre una salida. Por el lado del Dibu, la Juventus lo buscó para reforzar su arco pero la operación no llegó a buen puerto. Sin embargo, la llegada del japonés Zion Suzuki hace pensar que los Villanos consideran darle salida en este mercado.

Volviendo a los movimientos, Facundo Medina finalizó un largo periplo en el fútbol francés para concretar su pase al Bayer Leverkusen. El defensor de 27 años estuvo 6 temporadas en el Lens y la pasada en el Olympique de Marsella, que lo vendió en 25 millones euros más bonus. El que salió del Leverkusen, también tras un período importante allí, es Exequiel Palacios, que está a detales de jugar en el Ipswich Town, club recién ascendido a la Premier League, por un monto que todavía no trascendió pero superaría los 25 millones de euros. Otro que desembarca en Inglaterra es Valentín Barco, que llega a Chelsea desde Racing de Strasburgo por unos 40 millones.

En el caso de otro titular del equipo de Lionel Scaloni, la Serie A volverá a ser el destino para Nahuel Molina, que es nuevo refuerzo de Roma, donde se juntará con Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro luego de cuatro temporadas en Atlético Madrid. El lateral cordobés vuelve a Italia, donde ya jugó en Udinese entre 2020 y 2022, y disputará la Champions League con la Loba. Por último, parte, Gerónimo Rulli llegó a Manchester City para ser suplente de Gianluigi Donnarumma.

Los traspasos de los jugadores de la Selección Argentina