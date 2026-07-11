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HOMENAJE Y RESPETO

Por la muerte de Antonio Rattín, Argentina jugará con un brazalete negro ante Suiza por los cuartos de final

La FIFA autorizó el pedido de la AFA tras el fallecimiento del histórico capitán de Boca y de la Albiceleste. 

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 11 de julio de 2026 a las 20:30
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Argentina usará brazaletes negros en homenaje a Rattín en el Mundial

La Selección Argentina jugará con brazaletes negros en el partido frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, en homenaje a Antonio Ubaldo Rattín, quien falleció este sábado a los 89 años.

La medida fue autorizada por la FIFA luego del pedido realizado por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), por lo que los dirigidos por Lionel Scaloni lucirán el distintivo de luto desde las 22, cuando salgan al campo de juego del Arrowhead Stadium de Kansas City.

Rattín fue uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol argentino. Desarrolló toda su carrera en Boca, club con el que disputó 382 partidos entre 1956 y 1970 y conquistó cuatro títulos: los campeonatos de 1962, 1964 y 1965, además de la Copa Argentina 1969.

Con la camiseta de la Selección Argentina también dejó una huella imborrable. Disputó dos Copas América (1959 y 1967) y dos Mundiales, el de Chile 1962 e Inglaterra 1966.

Precisamente en la Copa del Mundo disputada en Inglaterra protagonizó uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales. En los cuartos de final frente al seleccionado local fue expulsado verbalmente por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein, en una época en la que todavía no existían las tarjetas. Al retirarse del campo de juego, estrujó el banderín británico y se sentó sobre la alfombra destinada a la realeza, una imagen que quedó para siempre en la memoria del fútbol.

Este sábado, en un nuevo partido mundialista de la Albiceleste, el plantel recordará a una de las grandes leyendas del fútbol argentino con un brazalete negro en señal de respeto y homenaje.

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