El fútbol argentino amaneció de luto. Antonio Ubaldo Rattín, uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors y protagonista de una de las páginas más recordadas de los Mundiales, murió este sábado a los 89 años.

Su partida cierra el capítulo de una generación que ayudó a construir la identidad de un Boca aguerrido, competitivo y profundamente identificado con su gente. Pero también deja viva una historia que trascendió camisetas, fronteras y décadas: la del capitán argentino que desafió al arbitraje inglés en el Mundial de 1966 y quedó inmortalizado en la memoria del fútbol.

Nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre, Rattín llegó a Boca en 1955 y debutó apenas un año después. Desde entonces construyó una carrera ejemplar con una sola camiseta. Disputó 382 partidos, marcó 28 goles y conquistó seis campeonatos locales, además de alcanzar la final de la Copa Libertadores de 1963, que el Xeneize perdió frente al poderoso Santos de Pelé.

Dueño de una personalidad avasallante dentro del campo de juego, el mediocampista se transformó rápidamente en referente y capitán. Su fidelidad al club le valió años después la distinción One Club Man, reconocimiento reservado para aquellos futbolistas que desarrollaron toda su carrera profesional en una sola institución.

Sin embargo, su nombre quedó grabado a fuego en la historia mundialista por lo ocurrido el 23 de julio de 1966 en Wembley. Aquella tarde, Argentina enfrentaba a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo cuando el árbitro alemán Rudolf Kreitlein decidió expulsar a Rattín en una acción que nunca terminó de explicarse con claridad.

El capitán argentino no entendió la sanción y exigió un traductor para conocer los motivos. La discusión se extendió durante varios minutos y generó una escena inédita para la época. Antes de abandonar el campo, Rattín apretó con bronca el banderín del córner británico y luego se sentó sobre la alfombra roja reservada para el paso de la Reina Isabel II. La imagen recorrió el planeta y se convirtió en un símbolo de rebeldía para el fútbol argentino.

La polémica fue tan grande que terminó generando un cambio histórico en el deporte. A partir de aquella situación, la FIFA avanzó en la creación de las tarjetas amarillas y rojas, una idea impulsada por el exárbitro inglés Ken Aston para evitar confusiones y facilitar la comunicación entre jueces y jugadores.

Además de disputar los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, Rattín también defendió la camiseta argentina en las Copas América de Ecuador 1959 y Uruguay 1967, certámenes en los que logró el subcampeonato.

Tras colgar los botines en 1970, inició una extensa carrera como entrenador. Dirigió a Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre y también tuvo el privilegio de sentarse en el banco de Boca, el club de su vida.

Su trayectoria no terminó en el deporte. A comienzos de la década del 2000 incursionó en la política y fue diputado nacional entre 2001 y 2005, además de desempeñarse como concejal en Vicente López.

Con su muerte se va mucho más que un exfutbolista. Se marcha uno de los grandes símbolos del fútbol argentino, un capitán de carácter indomable que representó como pocos la pasión, el orgullo y la identidad de Boca Juniors. Pero su historia seguirá viva en cada recuerdo de Wembley, en cada bandera azul y oro y en cada rincón donde todavía se hable de aquellos jugadores que dejaron una marca eterna.