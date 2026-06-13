El Mundial 2026 ya comenzó a regalar historias que van mucho más allá de lo que sucede dentro del campo de juego. Como ocurre en cada gran cita futbolera, las cámaras también encuentran protagonistas en las tribunas, y esta vez quien se llevó todas las miradas fue Naiel Aguilera, una joven paraguaya que se convirtió en tendencia en redes sociales luego de aparecer durante un partido de su selección.

La repercusión fue inmediata. Apenas la transmisión oficial mostró a la hincha alentando a la Selección de Paraguay, cientos de usuarios comenzaron a compartir capturas de pantalla, videos y publicaciones en distintas plataformas. En cuestión de horas, el nombre de Naiel Aguilera se instaló entre los temas más comentados por los fanáticos del fútbol.

La curiosidad por conocer quién era la joven no tardó en crecer. Diversos medios paraguayos se hicieron eco del fenómeno y lograron hablar con la protagonista, que quedó sorprendida por la magnitud que alcanzó su breve aparición en televisión durante el encuentro mundialista.

Explotó las tribunas

Según contó la propia Naiel Aguilera, tiene 25 años, nació en la ciudad de Luque y actualmente trabaja como tripulante de cabina. Además, explicó que realizó el viaje especialmente para acompañar a la Albirroja en esta nueva aventura mundialista, sin imaginar que terminaría transformándose en una figura viral.

“Me empezaron a escribir de todos lados. No entendía qué estaba pasando”, expresó la joven en declaraciones a medios de su país. Su testimonio rápidamente se difundió en internet, alimentando todavía más el interés por su historia y aumentando el número de seguidores en sus perfiles digitales.

Pese al inesperado nivel de exposición, Naiel Aguilera aseguró que su prioridad continúa siendo apoyar a la selección paraguaya durante toda la competencia. Mientras tanto, las imágenes de la influencer siguen circulando entre los aficionados sudamericanos que encontraron en ella una de las postales más comentadas de los primeros días del campeonato.

Explotó las tribunas

Sin embargo, dentro del terreno de juego, la alegría paraguaya no fue la esperada. En su estreno en el Mundial 2026, el equipo dirigido por la Albirroja sufrió una contundente derrota por 4-1 frente a Estados Unidos, que mostró una gran eficacia ofensiva en el estadio de Los Ángeles.

El conjunto norteamericano abrió el marcador con un desafortunado gol en contra de Damián Bobadilla a los siete minutos. Más tarde apareció Folarin Balogun, autor de un doblete que encaminó la victoria. En la segunda parte descontó Mauricio Magalhaes Prado, aunque sobre el cierre Giovanni Reyna selló la goleada. Ahora, el grupo continuará su desarrollo con el duelo entre Australia y Turquía, mientras Paraguay buscará recuperarse para mantener viva la ilusión mundialista.