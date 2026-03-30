En medio del vértigo y la exposición global de la Fórmula 1, Anya Taylor-Joy volvió a demostrar que su conexión con Argentina sigue más viva que nunca. La actriz dijo presente en el Gran Premio de Japón y, sin proponérselo, protagonizó uno de los momentos más comentados del fin de semana.

Lejos de los flashes tradicionales de alfombra roja, la artista se movió con naturalidad en el paddock del circuito de Suzuka, donde coincidió con figuras del deporte como Franco Colapinto. En una jornada marcada por el triunfo de Kimi Antonelli, la atención también se desvió hacia lo que ocurría fuera de la pista.

Todo se dio en un intercambio breve pero significativo con el periodista Juan Fossaroli, quien logró captar unos segundos de la actriz. El tono relajado del cruce dejó ver una faceta descontracturada de Anya Taylor-Joy, que se mostró cercana y espontánea.

Ante la consulta sobre cómo estaba viviendo la experiencia, respondió sin vueltas: “Un montón”, reflejando entusiasmo por el evento. Pero el instante que realmente encendió las redes llegó segundos después, cuando apareció una expresión muy familiar para el público argentino.

“Perdón, amor… un gustazo”, lanzó mientras intentaba reencontrarse con su grupo, dejando una marca inconfundible de argentinidad en pleno evento internacional. Esa combinación de palabras fue suficiente para que el video circulara masivamente.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse y posicionaron a Anya Taylor-Joy como tendencia. Comentarios cargados de humor, orgullo y afecto inundaron las plataformas, destacando cómo, incluso en escenarios globales, mantiene gestos propios de su paso por Buenos Aires.

Ese vínculo tiene raíces profundas. La actriz vivió su infancia en Argentina, donde construyó una parte clave de su identidad. Con el tiempo, ese recuerdo se transformó en un rasgo distintivo que suele aparecer en entrevistas y apariciones públicas.

De hecho, en más de una oportunidad dejó en claro lo que representa ese período en su vida. “Me siento muy orgullosa de venir de Argentina”, afirmó, resaltando la influencia cultural que aún conserva.

Así, entre motores, celebridades y millones de espectadores, Anya Taylor-Joy logró destacarse sin necesidad de grandes declaraciones. Bastó una frase cotidiana para reconectar con su historia y conquistar, una vez más, al público argentino.