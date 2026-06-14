Entre fixtures, grupos y posibles cruces, el Mundial 2026 también empieza a dejar historias que parecen salidas de otro registro. Una de ellas tiene como protagonista al Hard Rock Stadium de Miami, una de las sedes del torneo, señalado desde hace años por una versión tan extraña como inquietante: muchos aseguran que el estadio está embrujado.

La teoría no nació por un episodio reciente ni por una leyenda inventada alrededor de la Copa del Mundo. El origen está vinculado al terreno donde se levantó el estadio, ya que allí habría existido un antiguo cementerio de pueblos originarios. Esa explicación volvió a tomar fuerza ahora porque el escenario podría cruzarse en el camino de la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

El dato que más llamó la atención es que, si la Albiceleste termina primera en su grupo, podría disputar en ese estadio su partido de dieciseisavos de final. Antes, el Hard Rock Stadium también recibirá encuentros importantes de otras selecciones sudamericanas: Brasil jugará allí contra Escocia el 24 de junio, mientras que Uruguay tendrá partidos ante Arabia Saudita y Cabo Verde.

La historia del supuesto embrujo se remonta a la construcción del predio. El estadio fue inaugurado en 1987, pero durante las excavaciones realizadas en 1985 para levantar sus cimientos se habrían encontrado restos y artefactos bajo tierra. Según esa versión, los hallazgos correspondían a comunidades originarias que habían ocupado la zona mucho antes de que el lugar se transformara en un gigante deportivo.

En ese mismo terreno habría existido un cementerio de los tequestas hasta alrededor del año 800 d.C. Luego, los seminolas ocuparon esas tierras hasta mediados del siglo XIX. Por eso, cuando aparecieron piezas durante la obra, se convocó a arqueólogos para supervisar las excavaciones, analizar los elementos encontrados y retirar distintos objetos para su estudio y preservación en museos.

Con el paso del tiempo, esa historia alimentó la creencia de que el estadio tenía una energía particular. Incluso algunos sostienen que los equipos que jugaron allí como locales sufrieron derrotas importantes, un dato que reforzó el mito entre quienes relacionan los malos resultados con el pasado del terreno. Más allá de la superstición, el relato quedó instalado alrededor del estadio de Miami.

Para los argentinos, el lugar también tiene un recuerdo muy distinto: allí la Selección Argentina ganó la final de la Copa América 2024 ante Colombia, con un 1 a 0 en tiempo suplementario. Ahora, en plena previa del Mundial 2026, el Hard Rock Stadium suma otro condimento inesperado: podría ser escenario de un cruce decisivo y, al mismo tiempo, de una de las leyendas más extrañas del torneo.