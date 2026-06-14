La lista mundialista no solo puso nombres bajo análisis futbolístico. También volvió a abrir preguntas incómodas alrededor de Facundo Medina, el defensor argentino que aparece entre los convocados por la Selección Argentina para el Mundial 2026 y que arrastra un antecedente judicial por violencia de género en Francia.

El episodio se remonta a diciembre de 2021, cuando Facundo Medina jugaba en el Racing de Lens y atravesaba una etapa de crecimiento en el fútbol europeo. En ese contexto, su expareja lo denunció ante la Justicia francesa por un hecho ocurrido durante los festejos de Navidad, en la casa que el jugador tenía en Arrás, al norte del país.

Aquella noche, entre el 24 y el 25 de diciembre, la mujer había viajado desde Argentina para pasar las fiestas con él. Según la información publicada en Francia, la denuncia apuntó a un presunto episodio de "violencia voluntaria", una acusación que derivó rápidamente en la intervención de la policía local y en la detención del futbolista.

El caso tomó dimensión pública cuando medios internacionales como L’Equipe difundieron detalles del expediente. Además, el fiscal Benoît Gauthe informó a la agencia AFP que Facundo Medina era "sospechoso de haber cometido actos violentos premeditados" y señaló que los cargos habían sido "admitidos parcialmente" durante los interrogatorios realizados por las autoridades.

Tras declarar ante la Justicia francesa, el defensor quedó en libertad "con cargos", mientras el proceso seguía su curso. La situación generó un fuerte impacto porque ocurrió en un momento en el que el futbolista empezaba a consolidarse como una alternativa importante para Lionel Scaloni, especialmente por su perfil de marcador central zurdo y su capacidad para jugar también como lateral izquierdo.

Su carrera, de todos modos, continuó en Europa. Formado en River y con un paso destacado por Talleres de Córdoba, el jugador siguió compitiendo en la Ligue 1, luego llegó al Olympique de Marsella y terminó entrando en la consideración definitiva para la Copa del Mundo. Ese recorrido deportivo volvió a poner su nombre en primer plano, aunque ya no solo por cuestiones tácticas.

Por eso, la convocatoria de Facundo Medina no quedó reducida a una discusión de rendimiento o merecimiento futbolístico. La denuncia de 2021 reapareció como el punto más delicado de su historia pública y abrió un debate inevitable sobre los antecedentes personales que rodean a algunos protagonistas de la Selección Argentina antes de un Mundial.