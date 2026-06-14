La previa del Mundial 2026 ya empezó a jugarse fuera de la cancha, entre análisis, ilusiones y predicciones que despiertan todo tipo de reacciones. En ese escenario, Mhoni Vidente volvió a quedar en el centro de la conversación al anticipar qué selecciones ve con más chances de levantar la Copa del Mundo.

El pronóstico de la astróloga cubana no apuntó a un único campeón, sino a un grupo reducido de candidatos que, según su mirada, llegan con una energía favorable de cara al torneo que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Su lectura generó repercusión porque incluyó a la Selección Argentina entre los equipos con posibilidades concretas de repetir una consagración histórica.

Sin rodeos, Mhoni Vidente lanzó la frase que más ruido hizo entre los fanáticos: “Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial”. Con esa definición, la vidente ubicó al equipo argentino en la misma línea que dos potencias europeas que también aparecen como protagonistas naturales en la previa de la competencia.

La predicción no tardó en alimentar la expectativa de los hinchas, sobre todo porque el Mundial 2026 tendrá un formato especial y una dimensión inédita por sus tres sedes. Mientras las selecciones comienzan a proyectar el camino que deberán recorrer, este tipo de anticipos suma un condimento extra a una espera que ya se vive con ansiedad en distintas partes del mundo.

Las predicciones de Mhoni Vidente.

Más allá de los tres candidatos principales, la cubana radicada en México también señaló a otros equipos que podrían tener un papel importante durante el torneo. Entre ellos mencionó a México, uno de los anfitriones, y a Ecuador, una selección sudamericana que en los últimos años logró instalarse con mayor fuerza en el mapa internacional.

Así, Mhoni Vidente volvió a mezclar fútbol, expectativa y predicción en una previa que promete crecer con el paso de los meses. Sin asegurar todavía un campeón definitivo, dejó una señal clara: si su lectura se mantiene, España, Portugal o Argentina podrían quedarse con el título más esperado del planeta.