El fuego, las bromas y la confianza del grupo volvieron a mostrar una parte menos visible de la Selección Argentina. Antes del duelo ante Jordania, el plantel compartió un asado íntimo que rápidamente llegó a las redes y dejó al descubierto el clima relajado que se vive puertas adentro durante el Mundial 2026.

La escena apareció como una postal de convivencia, con futbolistas, integrantes del cuerpo de trabajo y colaboradores alrededor de la parrilla. Entre los presentes estuvieron Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Claudio Tapia y Diego Iacovone, uno de los cocineros del seleccionado, quien quedó en el centro de las bromas mientras preparaba la comida.

El momento más divertido lo protagonizó Emiliano Martínez, que tomó el rol de cronista improvisado y se acercó al asador para consultar el menú. Entre risas, lanzó: "¿Qué tenemos Dieguito hoy?". Del otro lado, la respuesta llegó sin vueltas y con aroma bien argentino: "Asado, costilla, vacío, chori".

A partir de ahí, el arquero de la Selección Argentina aprovechó para jugar con la cámara y con la presencia del nutricionista del plantel. Mientras enfocaba la comida y miraba hacia Luciano Spena, bromeó: "Todo sin grasa, todo light, ¿no? Un poco de provoleta light también. ¿Hay nutri acá?". La intervención desató risas entre quienes estaban cerca de la parrilla.

Lejos de quedarse al margen, el profesional respondió con la misma complicidad y dejó una advertencia en tono de chiste: "Mañana controlo, eh". El cruce reflejó el clima distendido de un equipo que, aun en plena competencia, encuentra espacios para relajarse y sostener rituales que ya forman parte de su identidad.

Más allá de las bromas de Dibu, también se vio a Lautaro Martínez colaborando con algunos cortes sobre la parrilla y a Claudio Tapia compartiendo el momento junto al grupo. La Selección Argentina llegó a esta previa con el primer puesto del grupo J asegurado y cerrará su participación en esa instancia este sábado, desde las 23, frente a Jordania.

El asado volvió a funcionar como una muestra de la convivencia que construyó el ciclo de Lionel Scaloni. En medio de la exigencia del Mundial, la Albiceleste mostró otra vez su costado más cercano: un grupo que compite, se exige y también encuentra en esos encuentros internos una forma de reforzar la unión antes de salir nuevamente a la cancha.