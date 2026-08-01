Alemania y Francia probablemente se postularán para una organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2038. Ambas federaciones dieron un nuevo paso en su intención de recibir nuevamente el torneo más importante del fútbol. Impulsando una candidatura para organizar el Mundial de 2038 o, en caso de que las reglas de rotación de la FIFA no lo permitan, apuntar a la edición de 2042.

Alemaniia ya fue anfitrión de las Copas del Mundo de 1974 y 2006, y desde la dirigencia alemana destacan que cuentan con la infraestructura necesaria para un acontecimiento de esta magnitud, con estadios de primer nivel, una amplia red de transporte, hoteles y centros de entrenamiento distribuidos en todo el territorio.

En cuanto a los galos, fueron sedes en 1938 y 1998 en el siglo pasado y también aseguran estar en condiciones de poder a albergar la Copa del Mundo la década venidera.

Alemania y Francia se postulan para el Mundial de 2038

La posibilidad de organizar el Mundial de 2038 dependerá de la política de rotación continental que defina la FIFA para las próximas ediciones. En caso de no ser elegible, Alemania y Francia mantendrán su objetivo de competir por la sede de 2042, con la expectativa de volver a recibir el máximo acontecimiento del fútbol mundial.