El director comercial de Marketing de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) Leandro Petersen anunció esta tarde de viernes, en forma sorpresiva, su salida como director comercial de Marketing de la entidad.

“Desde hace mucho tiempo veníamos planificando esto. Tengo otros desafíos. Siempre estaré a disposición de AFA. De estos lugares uno nunca se va”, dijo en una conferencia de prensa junto al presidente de la Casa Madre del fútbol nacional, Claudio "Chiqui" Tapia.

Dos fuentes judiciales afirmaron que Petersen sería el testigo que no se presentó ayer ante el Gran Jurado de Miami que investigan los movimientos financieros sospechoso de TourProdEnter en bancos de los Estados Unidos. Afirmó que la decisión se la había anunciado a Tapia "incluso, antes del Mundial" de fútbol en Estados Unidos.

Lo afirmó durante un acto con unos cien sponsors de la selección nacional y tras anunciar el equipo que lo reemplazará. Estuvo 9 años en el cargo y venía de Rosario Central. "Leandro, el descubierto, porque ya no es más el encubierto", dijo con ironía Tapia sobre las versiones de que sería el testigo clave citado por la justicia de EE.UU.

Tapia, además, reivindicó que las Islas Malvinas hayan cobrado protagonismo en pleno Mundial por la bandera que levantó la selección de Messi y Scaloni tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra. Al final de la conferencia, Tapia, Petersen, parte del cuerpo técnico y los sponsors entonaron el himno nacional, interpretado por Luz Gaggi, finalista de La Voz Argentina.

El testigo clave, que no se presentó el miércoles, habría justificado su ausencia ante el Gran Jurado de Miami porque estaría decidiendo si negocia con el fiscal o con la AFA, informó una fuente judicial argentina. El testigo estaría mirándose en el espejo del ex gerente de TyC Alejandro Burzaco en el caso del FIFAgate.

El testigo, que sería el gerente de Comercialización de la AFA Leandro Petersen, se encuentran en lo que en los Estados Unidos. denominan “negociación judicial” con el fiscal, algo así como dame datos y quedas en una mejor posición incluso liberado de cargos.

En sus redes, Petersen había anunciado que recibiría en el predio de Ezeiza de la AFA a más de 100 compañías que sponsorean a la Selección para agradecerles el apoyo. Fuentes cercanas al gerente niegan que sea el testigo clave, pero dos fuentes judiciales dicen lo contrario.

Una opción es que Petersen se preocupe ante un futuro judicial complicado y negocie con el fiscal de Miami Michel Berger inmunidad a cambio de datos que compliquen a sus jefes den la AFA.

Pero como no se dispuso su prisión preventiva, podría arriesgarse y tratar de cuidar en su declaración como testigo, cuando se le fije una nueva fecha, "a Tapia y Toviggino a cambio de la protección de la AFA", estimaron fuentes judiciales argentinas.

Qué dijo Petersen tras su renuncia

Petersen publicó una despedida en sus redes sociales. "Hoy cierro una etapa inolvidable en mi vida profesional y personal, que pensé y planifique en los últimos meses. Durante 9 años, junto a un gran equipo y con más de 120 marcas como socios comerciales, demostramos que el fútbol y el deporte también pueden impulsar innovación, acuerdos globales y una marca con impacto mundial", escribió.

"Agradezco a las personas que hicieron posible este camino por todo lo que aprendí y disfruté en el recorrido. Especialmente, al presidente Claudio Tapia, a Pablo Tovggino y a todo el Comité Ejecutivo, que me brindaron el espacio y la libertad para trabajar, proponer, innovar y crecer profesionalmente", sostuvo, mencionando al presidente de AFA y a su tesorero, ambos investigados por la Justicia.

Y sumó: "A mi equipo de trabajo, al cuerpo técnico de la Selección Argentina, jugadores, leyendas y a todos los compañeros de trabajo en AFA durante estos años. Gracias a todos por la confianza, por el respaldo y por intentar construir siempre juntos una marca atractiva, referente y sobre todo global".

"Me llevo el orgullo por todo lo construido y por haber sido parte de esta historia. AFA estará siempre en mi vida y en mi corazón, y yo estaré a disposición de esta gloriosa institución en todo momento. Porque hay lugares de los que uno nunca se va del todo... Gracias, AFA", cerró.