Luego que la UEFA desatara una puja directa contra la FIFA en su intento por privatizar el Mundial de fútbol, la Conmebol reaccionó un día más tarde pidiendo más información.

A través de un escrito titulado: “Primero está el fútbol”, la entidad presidida por Alejandro Domínguez expresó intención de recibir mayor información en torno al proyecto FIFA Enterprise, una postura totalmente diferente a la que tomó su par europeo de no participar en ninguna competencia regida por la Federación Internacional mientras se sostenga en el orden del día esta posibilidad.

“La Conmebol reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia. El fútbol siempre está primero", se pudo leer en el comunicado.

Gianni Infantino y el saludo amistoso con Alejandro Domínguez en la previa de uno de los partidos en el último Mundial.

La intención de Infantino

La intención del presidente Gianni Infantino era ceder hasta el 20% de los derechos en torno a las Copas del Mundo a los capitales privados a cambio de unos 20.000 millones de dólares.

Apenas trascendió la novedad, desde la UEFA se plantaron en contra de la iniciativa y se sumó a la medida de no participar de competencias internacionales la Concacaf, curiosamente el último organizador del certamen en México, Canadá y Estados Unidos.

Conmebol se inclinó por tomarse un poco más de tiempo y salió al cruce en la línea del medio, sin romper relaciones con el Presidente de la FIFA.